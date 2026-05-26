تونس تروّج لزيت الزيتون والتمور في أكبر مشاركة عربية وإفريقية بمعرض «APAS Show» بالبرازيل

أكبر مشاركة عربية وإفريقية



اهتمام برازيلي بالمنتوج التونسي



في إطار المشاركة التونسية في الدورة الأربعين للصالون الدولي APAS Show 2026 بمدينة ساوباولو، نظّمت سفارة الجمهورية التونسية بالبرازيل، يوم 22 ماي 2026، بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية، تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور التونسية تحت عنوان «نكهات تونسية 2026».وأشرف على هذه التظاهرة القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة قيصر الخضراوي، إلى جانب المكلف بالمكتب التجاري والقنصلي للبعثة بساوباولو حسن السعداني.كما مثّل مركز النهوض بالصادرات كل من عاطف الغرياني وهالة عمار، اللذين ترأسا وفد الشركات التونسية المشاركة في المعرض.وشهدت دورة 2026 من معرض «APAS Show» أكبر مشاركة تونسية من نوعها بالنسبة لدولة عربية وإفريقية منذ إحداث هذا الصالون الدولي، من خلال حضور 15 شركة ضمن الجناح الوطني، إضافة إلى شركة مشاركة بفضاء مستقل.وتعكس هذه المشاركة، وفق المنظمين، تنامي حضور المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية واهتمام المؤسسات التونسية بتعزيز تموقعها بالسوق البرازيلية وأسواق أمريكا اللاتينية.وشارك في الفعالية مدير ديوان رئيس بلدية ساوباولو فرناندو فيريرا، الذي أشاد بالمشاركة التونسية، معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والبرازيل، وخاصة مع مدينة ساوباولو.ومثلت التظاهرة فرصة للتعريف بجودة زيت الزيتون والتمور التونسية وإبراز قدرتها التنافسية في السوق البرازيلية، من خلال لقاءات جمعت المؤسسات التونسية المصدرة بعدد من الفاعلين الاقتصاديين والموردين البرازيليين في قطاع الصناعات الغذائية.كما سجلت التظاهرة حضور عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالبرازيل، في أجواء عكست ارتباطهم بتونس وحرصهم على دعم إشعاع المنتوج التونسي بالخارج.