بطاقتا إيداع بالسجن ضد مدير عام سابق ومدير تجاري ببنك خاص

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 09:58
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الثلاثاء اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير عام سابق ببنك معروف والمدير التجاري السابق بالبنك من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الممثل القانوني لبنك معروف وهو بنك خاص، تقدم بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المدير العام السابق للبنك والمدير التجاري وللموارد البشرية سابقا بذات البنك، وذلك من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري في ادارة البنك من حيث اسناد قروض او تمويل مشاريع بطرق أضرت بالبنك وتسببت له في خسائر مالية هامة.


وتقرر في مرحلة أولى الاحتفاظ بالاطارين البارزين السابقين بالبنك من طرف أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس، قبل احالتهما امس على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تولى استنطاقهما طيلة عدة ساعات قبل أن يقرر فجر اليوم الثلاثاء اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
