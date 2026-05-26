سفارة تونس ببكين تشارك في احتفالية يوم إفريقيا بالصين

مهرجان ثقافي للتعريف بالموروث الإفريقي



شاركت سفارة الجمهورية التونسية ببكين إلى جانب السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الصين، يومي 23 و25 ماي 2026، في احتفالية يوم إفريقيا.وشهدت التظاهرة حضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالصين، إلى جانب عدد من المسؤولين بالحكومة الصينية، يتقدمهم نائب وزير الخارجية الصيني، الذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الصين ودول القارة الإفريقية.كما شارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكتاب الدولة الأفارقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات الصداقة الصينية الإفريقية والقطاع الخاص الصيني.وسبق الاحتفال الرسمي تنظيم مهرجان ثقافي تولت خلاله السفارات الإفريقية تقديم أجنحة خاصة عكست التنوع الثقافي والحضاري للقارة، من خلال عروض للصناعات التقليدية والمنتجات الزراعية المحلية والأطباق الوطنية.وحظيت احتفالية يوم إفريقيا بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام الصينية.