توننداكس يقفز بنسبة 1،38 بالمائة في إقفال الثلاثاء

واصل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" نسقه صعودا وقفز، بنسبة 1،38 بالمائة، في إقفال الثلاثاء، وبلغ النقطة 17542،24. وناهزت قيمة المعاملات لكامل الحصّة 11 مليون دينار، رغم عدم تبادل أي كتل من الأسهم، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، إلى سهم الشركة التونسية للبنك، الذي تطوّر سعره بنسبة 6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 6،030 دينار، وقدّرت المعاملات على السهم ب426 ألف دينار.وزاد سعر سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، بدوره، بنسبة 4،1 بالمائة، وبلغ 4،340 دينار. واستقطب السهم مبادلات بحجم 387 ألف دينار.في المقابل، تدحرج سهم الشركة التونسية للسيّارات، بنسبة 2،4 بالمائة، ووصل سعره عند الإقفال مستوى 90،000 دينار. وراكم السهم 515 ألف دينار من المبادلات.وتقهقر سعر سهم الشركة التونسية للبلور، بدوره، بنسبة 1،7 بالمائة مدركا سعره مستوى 29،000 دينار. وتمكن من جذب معاملات بقيمة 751 ألف دينار.وصنف سهم بنك الأمان ضمن الأسهم الأكثر تبادلا، واستحوذ على معاملات في حدود 1،3 مليون دينار، وأنهى الحصّة مرتفعا بنسبة 0،3 بالمائة، وقَدّر سعره عند 73،580 دينارا.