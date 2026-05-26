توننداكس يقفز بنسبة 1،38 بالمائة في إقفال الثلاثاء

واصل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" نسقه صعودا وقفز، بنسبة 1،38 بالمائة، في إقفال الثلاثاء، وبلغ النقطة 17542،24. وناهزت قيمة المعاملات لكامل الحصّة 11 مليون دينار، رغم عدم تبادل أي كتل من الأسهم، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".

وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، إلى سهم الشركة التونسية للبنك، الذي تطوّر سعره بنسبة 6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 6،030 دينار، وقدّرت المعاملات على السهم ب426 ألف دينار.


وزاد سعر سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، بدوره، بنسبة 4،1 بالمائة، وبلغ 4،340 دينار. واستقطب السهم مبادلات بحجم 387 ألف دينار.


في المقابل، تدحرج سهم الشركة التونسية للسيّارات، بنسبة 2،4 بالمائة، ووصل سعره عند الإقفال مستوى 90،000 دينار. وراكم السهم 515 ألف دينار من المبادلات.

وتقهقر سعر سهم الشركة التونسية للبلور، بدوره، بنسبة 1،7 بالمائة مدركا سعره مستوى 29،000 دينار. وتمكن من جذب معاملات بقيمة 751 ألف دينار.

وصنف سهم بنك الأمان ضمن الأسهم الأكثر تبادلا، واستحوذ على معاملات في حدود 1،3 مليون دينار، وأنهى الحصّة مرتفعا بنسبة 0،3 بالمائة، وقَدّر سعره عند 73،580 دينارا.
19:19 - الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026
19:15 - سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى معاضدة مجهودات النظافة خلال عيد الأضحى
18:42 - في ردّها على سؤال كتابي : رئاسة الحكومة توضّح بشأن العناية بالمقاومين وعائلاتهم
18:34 - أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا مناسك الحج هذا العام
18:26 - مركز "إفادة" ينظم 5 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جوان القادم
18:20 - طقس... خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار متفرقة بداية ليل الثلاثاء
18:10 - سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي
18:01 - مؤشر التصنيع في إفريقيا: تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية
17:51 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monétaires et financiers quotidiens
