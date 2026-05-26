JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:19 Tunis

الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a15ac28330d65.91275833_jfqigmknhoelp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 19:19 قراءة: 1 د, 48 ث
      
تنتظم الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026، وتضم في برنامجها عروضا مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم كُتب.
وستُفتتح فعاليات هذا المهرجان الذي يُقام بالمركب الثقافي بمدنين، بعرض مسرحية "الهاربات" نص وإخراج وفاء الطبوبي، وإنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع شركة الأسطورة للإنتاج، وهي المسرحية الحائزة على الجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026، فضلا عن تتويجها بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية والجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".
وسيكون عرض الافتتاح الرسمي مسبوقا بعروض فرجوية في الشارع، وتحديدا عرض ماجورات ودمى عملاقة، يليه عرض سيرك "باباروني".

 وتُختتم الدورة التاسعة والعشرون من المهرجان بمسرحية "جاكراندا" نص عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي، وإنتاج المسرح الوطني التونسي، وحازت هذا المسرحية "التانيت البرونزي" في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، وثلاث جوائز في الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" وهي أفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج.
وطيلة أيام المهرجان، سيكون الجمهور على موعد عدد من الفعاليات، إذ ستُعرض خلال اليوم الثاني 31 ماي، مسرحية "فلة" من إنتاج دار الثقافة البئر الأحمر، تليها ندوة حول "المسرح والذكاء الاصطناعي"، فضلا عن مسرحية "أرمقدون 9" لمعز القديري وإنتاج شركة فنون التوزيع الريو.
وينطلق خلال ثالث أيام المهرجان، (يوم 1 جوان)، تربص في فن الممثل يؤطره الفنان رمزي عزيز، ويمتد على أربعة أيام إلى غاية اليوم الختامي، ويتواصل قبول الترشحات لهذا التربص إلى غاية يوم 29 ماي الجاري. وفي مساء يوم 1 جوان، يسهر الجمهور مع فيلم "قيرة" للفاضل الجزيري.

ويضم برنامج يوم 2 جوان، عرض راب لمراد طواهرية، ومسرحية "رار" لعز الدين بشير، من إنتاج شركة عشتارت، أما يوم 3 جوان فسيشهد عرضا لفرقة المعهد العمومي للموسيقى، فضلا عن مسرحية "تمثال حجر" لكريم عاشور إنتاج شركة جوكر للإنتاج.
وعلى مدى أيام المهرجان، سيتم تقديم عدد من المؤلفات لكل من عبد العزيز غزال وفتحي الرحماني والهادي القاسمي ومختار الورغمي.
هذه التظاهرة التي تنتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، تأسست سنة 1992 على يد المسرحي الكبير الراحل أنور الشعافي (1965/2025)، وقد تم تكريمه من خلال إهداء الدورة الفارطة من المهرجان إلى ذكراه تثمينا لمسار طويل من العطاء المسرحي في تونس وخاصة في ولاية مدنين التي كان أول مدير لمركز فنون درامية وركحية بها.
 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330013

babnet

كل الأخبار...

19:19 - الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026
19:15 - سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى معاضدة مجهودات النظافة خلال عيد الأضحى
18:42 - في ردّها على سؤال كتابي : رئاسة الحكومة توضّح بشأن العناية بالمقاومين وعائلاتهم
18:34 - أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا مناسك الحج هذا العام
18:33 - توننداكس يقفز بنسبة 1،38 بالمائة في إقفال الثلاثاء
18:26 - مركز "إفادة" ينظم 5 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جوان القادم
18:20 - طقس... خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار متفرقة بداية ليل الثلاثاء
18:10 - سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي
18:01 - مؤشر التصنيع في إفريقيا: تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية
17:51 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
31°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No