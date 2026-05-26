تنتظم الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026، وتضم في برنامجها عروضا مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم كُتب.وستُفتتح فعاليات هذا المهرجان الذي يُقام بالمركب الثقافي بمدنين، بعرض مسرحية "الهاربات" نص وإخراج وفاء الطبوبي، وإنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع شركة الأسطورة للإنتاج، وهي المسرحية الحائزة على الجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026، فضلا عن تتويجها بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية والجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".وسيكون عرض الافتتاح الرسمي مسبوقا بعروض فرجوية في الشارع، وتحديدا عرض ماجورات ودمى عملاقة، يليه عرض سيرك "باباروني".وتُختتم الدورة التاسعة والعشرون من المهرجان بمسرحية "جاكراندا" نص عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي، وإنتاج المسرح الوطني التونسي، وحازت هذا المسرحية "التانيت البرونزي" في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، وثلاث جوائز في الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" وهي أفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج.وطيلة أيام المهرجان، سيكون الجمهور على موعد عدد من الفعاليات، إذ ستُعرض خلال اليوم الثاني 31 ماي، مسرحية "فلة" من إنتاج دار الثقافة البئر الأحمر، تليها ندوة حول "المسرح والذكاء الاصطناعي"، فضلا عن مسرحية "أرمقدون 9" لمعز القديري وإنتاج شركة فنون التوزيع الريو.وينطلق خلال ثالث أيام المهرجان، (يوم 1 جوان)، تربص في فن الممثل يؤطره الفنان رمزي عزيز، ويمتد على أربعة أيام إلى غاية اليوم الختامي، ويتواصل قبول الترشحات لهذا التربص إلى غاية يوم 29 ماي الجاري. وفي مساء يوم 1 جوان، يسهر الجمهور مع فيلم "قيرة" للفاضل الجزيري.ويضم برنامج يوم 2 جوان، عرض راب لمراد طواهرية، ومسرحية "رار" لعز الدين بشير، من إنتاج شركة عشتارت، أما يوم 3 جوان فسيشهد عرضا لفرقة المعهد العمومي للموسيقى، فضلا عن مسرحية "تمثال حجر" لكريم عاشور إنتاج شركة جوكر للإنتاج.وعلى مدى أيام المهرجان، سيتم تقديم عدد من المؤلفات لكل من عبد العزيز غزال وفتحي الرحماني والهادي القاسمي ومختار الورغمي.هذه التظاهرة التي تنتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، تأسست سنة 1992 على يد المسرحي الكبير الراحل أنور الشعافي (1965/2025)، وقد تم تكريمه من خلال إهداء الدورة الفارطة من المهرجان إلى ذكراه تثمينا لمسار طويل من العطاء المسرحي في تونس وخاصة في ولاية مدنين التي كان أول مدير لمركز فنون درامية وركحية بها.