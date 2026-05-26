الحكم بالسجن 6 أشهر على وديع الجري

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بـالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الرئيس السابق لـالجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري.

ومثل وديع الجري اليوم الثلاثاء بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.


وتولى محامو الدفاع الترافع لفائدة منوبهم قبل أن تقرر الدائرة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.


وبعد المفاوضة، قضت المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر في حق وديع الجري .
