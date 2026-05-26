ترامب يخضع لفحص طبي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري

أفادت وسائل إعلام أمريكية ان من المقرر أن يزور الرئيس دونالد ترامب، أكبر رجل يُنصّب رئيسا على الولايات المتحدة، مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني اليوم الثلاثاء لإجراء فحص طبي.ووصف البيت الأبيض هذه الزيارة، التي كانت مقررة مسبقا، بأنها فحص طبي سنوي ورعاية وقائية دورية.وسيبلغ ترامب الثمانين من عمره في الرابع عشر من جوان. وقد أصبحت صحته موضع اهتمام الرأي العام، لا سيما بعد ظهور كدمات واضحة على يديه يُخفيها بالمكياج. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الكدمات ناتجة عن المصافحة.كما لوحظ تورم في ساقي ترامب، والذي أرجعه أطباؤه ومساعدوه إلى قصور وريدي مزمن، وهي حالة تحدث عندما تواجه الأوردة صعوبة في إعادة الدم إلى القلب.كما ظهر طفح جلدي أحمر على رقبته، وقال طبيبه، الدكتور شون باربابيلا، إن ترامب كان يستخدم كريمًا كعلاج وقائي. ولم يُفصح باربابيلا عن طبيعة الحالة الجلدية أو الأدوية التي كان السيد ترامب يتناولها.وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، دأب ترامب وأطباؤه ومساعدوه على إصدار بيانات مقتضبة أو غامضة أو وردية بشأن لياقة الرئيس وحالته الصحية.المصدر: "نيويورك تايمز"