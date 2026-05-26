تونس وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر

دعوة للمشاركة في منتدى تونس للاستثمار



في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماعات الثنائية بين تونس وفنلندا، استقبلت سفيرة تونس بفنلندا نبيهة حجاجي، يوم 25 ماي 2026، بمقر البعثة، المسؤول المكلف بالاقتصاد الدائري بوزارة الخارجية الفنلندية بيتري فانر.وتناولت المقابلة إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الدائري، مع استعراض التجربة الفنلندية في هذا المجال، والتأكيد على أهمية تطوير حوار ثنائي حول الاقتصاد الدائري وآلياته الاقتصادية وأبعاده البيئية والاجتماعية.كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية منتدى الأعمال المستدامة لدول شمال أوروبا وتونس باعتباره آلية لدعم التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الدائري.ومثلت المقابلة أيضا مناسبة لدعوة الجانب الفنلندي إلى المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية الدولية التي تحتضنها تونس، باعتبارها فضاءات لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التونسية والفنلندية.وفي هذا السياق، تم استعراض محاور منتدى تونس للاستثمار 2026 في دورته الثانية والعشرين، المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان 2026 تحت شعار «تونس: ديناميكية متجددة، فرص جديدة».كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الشركات الفنلندية الناشطة في مجالات الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر على المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية.