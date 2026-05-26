JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:10 Tunis

تونس وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a15ccddafa549.59605544_glojhpnmqkeif.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 17:33 قراءة: 0 د, 59 ث
      
في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماعات الثنائية بين تونس وفنلندا، استقبلت سفيرة تونس بفنلندا نبيهة حجاجي، يوم 25 ماي 2026، بمقر البعثة، المسؤول المكلف بالاقتصاد الدائري بوزارة الخارجية الفنلندية بيتري فانر.

وتناولت المقابلة إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الدائري، مع استعراض التجربة الفنلندية في هذا المجال، والتأكيد على أهمية تطوير حوار ثنائي حول الاقتصاد الدائري وآلياته الاقتصادية وأبعاده البيئية والاجتماعية.


كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية منتدى الأعمال المستدامة لدول شمال أوروبا وتونس باعتباره آلية لدعم التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الدائري.
أخبار ذات صلة:
سفيرة تونس بفنلندا تجري لقاء عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي...


دعوة للمشاركة في منتدى تونس للاستثمار

ومثلت المقابلة أيضا مناسبة لدعوة الجانب الفنلندي إلى المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية الدولية التي تحتضنها تونس، باعتبارها فضاءات لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التونسية والفنلندية.

وفي هذا السياق، تم استعراض محاور منتدى تونس للاستثمار 2026 في دورته الثانية والعشرين، المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان 2026 تحت شعار «تونس: ديناميكية متجددة، فرص جديدة».

كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الشركات الفنلندية الناشطة في مجالات الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر على المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330025

babnet

كل الأخبار...

18:10 - سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي
18:01 - مؤشر التصنيع في إفريقيا: تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية
17:51 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية
17:45 - تونس تروّج لزيت الزيتون والتمور في أكبر مشاركة عربية وإفريقية بمعرض «APAS Show» بالبرازيل
17:42 - سفارة تونس ببكين تشارك في احتفالية يوم إفريقيا بالصين
17:33 - تونس وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
17:28 - كأس العالم 2026 : إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف "إيبولا" ومنتخب الكونغو الديمقراطية ينقل استعداداته من كينشاسا الى بلجيكا
17:22 - تقرير بريطاني: 50 مقاتلا من القوات الخاصة لإقليم "صومالي لاند" أنهوا تدريبات في تل أبيب مؤخرا
17:15 - متى تستعيد الرئتان عافيتهما بعد الإقلاع عن التدخين؟
17:13 - وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
31°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No