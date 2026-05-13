الخوف المتزايد من فيروس هانتا

ال الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات، أصيب أكثر من 3000 جندي أمريكي بالقرب من نهر هانتان بحمى شديدة مصحوبة بنزيف داخلي وخارجي. تم لاحقًا تحديد الفيروس المسبب للمرض وتسميته نسبةً إلى النهر الكوري. تختلف أنواع فيروس هانتا العديدة في توزيعها الجغرافي، وكذلك في أعراضها ومعدلات الوفيات الناجمة عنهاتفشي فيروس هانتا: هل يُنذر سيناريو مشابه لجائحة كورونا بالخطرفيروس هانتا هو عامل ممرض ينتقل بشكل أساسي إلى البشر عن طريق القوارض (وخاصة فئران الحقول). تحدث العدوى غالبًا عن طريق استنشاق الغبار المحمل بالفيروس الناتج عن فضلات الفئران أو بولها.الأعراضتشمل الأعراض الشائعة ارتفاعًا مفاجئًا في درجة الحرارة، وألمًا شديدًا، ومشاكل في الكلى في كثير من الأحيان. معلومات أساسية: الانتقال: عن طريق ملامسة فضلات القوارض المصابة.تشبه أعراض الإنفلونزا (حمى، وآلام في الجسم)، وغالبًا ما تحدث مشاكل في الكلى، وعادةً ما تظهر بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من ملامسة الفضلات. الخطورة: عادةً ما تكون خفيفة، ولكن في حالات نادرة تكون شديدة. الوقاية: تجنب تكوّن الغبار أثناء التنظيف وارتداء القفازات، وإبعاد القوارض. العلاج: لا يوجد علاج مباشر مضاد للفيروسات؛ يتم تخفيف الأعراض. ​​في ألمانيا، تُعد الحالات نادرة نسبيًا وتعتمد على عدد القوارض المصابةتسبب فيروس هانتا على متن سفينة "إم في هونديوس" في وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة عدد من الركاب.الرأس الأخضر - ثلاثة موتى، سفينة في عرض المحيط الأطلسي، 150شخصًا في الحجر الصحي - صور تُذكّر ببداية جائحة كورونا. أصبحت سفينة الرحلات "هونديوس" رمزًا لمخاوف جديدة من الفيروسات. ولكن ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك؟ رست سفينة الاستكشاف الصغيرة قبالة سواحل الرأس الأخضر لعدة أيام. فيروس هانتا - وتحديدًا سلالة الأنديز الخطيرة - هو ما أثار حالة الذعر. باعتبارها النوع الوحيد من فيروس هانتا الذي ينتقل من شخص لآخر، فإنها تشكل خطراً في الطبيعة أيضاً، كما أوضحت إحدى السلطات الصحية. وقد توفي ثلاثة ركاب حتى الآن، بينهم امرأة ألمانية. وأصيب آخرون بالمرضتم نقل اثنين من أفراد الطاقم المصابين جوًا: بريطاني يبلغ من العمر 56 عامًا وهولندي يبلغ من العمر 41 عامًا. كما أبلغت سويسرا عن حالة إصابة بفيروس هانتا على اليابسة. وقد تم إجلاء ركاب طائرة "هوندوس" منذ 10 ماي. ست حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس هانتا وحالتان مشتبه بهماوقد قيّم عالم الفيروسات جوناس شميدت-شاناسيت، عند تواصل موقع تفشي المرض بوضوح (حتى 7 ماي: " الأحداث التي وقعت على متن سفينة إم في هونديوس غير معتادة بهذا الشكل، ويجب التعامل معها بجدية بالغة". عادةً ما توجد فيروسات هانتا في المناطق الريفية، وليس على متن السفن السياحية. والفرق الجوهري هو أن فيروس الأنديز الذي تم اكتشافه على متن السفينة هو النوع الوحيد من فيروسات هانتا القادر على الانتقال المحدود من إنسان إلى آخر، "وذلك بشكل أساسي من خلال الاتصال ".بعد إجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية "هوندوس"، تدهورت حالة امرأة فرنسية مصابة بفيروس هانتا بشكل خطير، وتم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي. وقد اتخذت إيطاليا وبريطانيا العظمى مزيدًا من الإجراءات الاحترازيةيخشى الكثيرون من هذه الجائحة.قد يكون هذا مرتبطًا بوجود أوجه تشابه كثيرة مع تفشي فيروس كورونا قبل ست سنوات. كان منشأ تلك الجائحة في الصين. في ذلك الوقت، وُصف بأنه مرض رئوي، ولم توصِ منظمة الصحة العالمية في البداية بأي احتياطات خاصة للمسافرين. أُصيب ركابٌ على متن عدة سفن سياحية بالعدوى. وتم تتبع سلاسل العدوى على أمل احتواء تفشي المرض. واليوم، نرى مجدداً أشخاصاً يرتدون بدلات واقية كاملة وأقنعة. قد تكون هذه الصور مُقلقةأفاد كزافييه ليسكور، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيشات بباريس، أن راكبة فرنسية على متن سفينة الرحلات البحرية "هوندوس" مصابة بفيروس هانتا قد تدهورت حالتها بشكل خطير، وتم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي. ويهدف الجهاز إلى تخفيف الضغط على رئتيها وقلبها، ومنح الأعضاء الوقت اللازم للتعافي. ووصف ليسكور الإجراء بأنه "المرحلة الأخيرة من العلاج الداعم". وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها والمرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة إلى إحدى عشرة حالة، تم تأكيد تسع منها مخبريًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتوفي ثلاثة أشخاص بعد إصابتهم بالفيروسمنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس هانتا تعلن ان الوضع تحت السيطرة ولكن لم يُعلن بعد عن زوال الخطرأظهرت نتائج فحص راكب آخر على متن سفينة الرحلات البحرية "هوندوس" إصابته بفيروس هانتا.خضع شخصان آخران في إيطاليا لفحص فيروس هانتا. وهما سائح أرجنتيني ورجل من منطقة كالابريا الإيطالية. وكان كلاهما قد زار مؤخرًا منطقة موبوءة أو خالط مصابين. وقررت بريطانيا العظمى إعادة عشرة من مواطنيها وعزلهم كإجراء احترازي نظرًا لوجودهم في جزر نائية أو مخالطتهم لحالات مؤكدةمتى تم اكتشاف فيروس هانتا؟ خلال الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات، أصيب أكثر من 3000 جندي أمريكي بالقرب من نهر هانتان بحمى شديدة مصحوبة بنزيف داخلي وخارجي. تم لاحقًا تحديد الفيروس المسبب للمرض وتسميته نسبةً إلى النهر الكوري. تختلف أنواع فيروس هانتا العديدة في توزيعها الجغرافي، وأعراضها السريرية، ومعدل الوفياتالانتقال: الناقل الرئيسي هو فأر الحقل، بالإضافة إلى قوارض أخرى والخلد. ينتقل الفيروس إلى الإنسان بشكل أساسي غير مباشر عن طريق استنشاق الغبار الملوث المُثاربعد فترة حضانة تتراوح عادةً بين أسبوعين وأربعة أسابيع، تظهر فجأةً حمى شديدة تتجاوز 38 درجة مئوية، وصداع حاد، وآلام في البطن، وآلام في الظهر.تؤدي العدوى إلى خلل في وظائف الكلى، وفي أسوأ الحالات، إلى الفشل الكلوي الحادتشمل التدابير الوقائية تجنب الاتصال المباشر بالقوارض وفضلاتها، وارتداء أجهزة التنفس أثناء أعمال التنظيف في المناطق المعرضة لخطر القوارض، والتخلص من المواد الملوثة بشكل كامل.تم تأكيد إصابة سبعة مرضى من ست جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى حالة واحدة محتملة.يُصنف ركاب سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، البالغ عددهم حوالي 150 راكبًا، ضمن فئة "المخالطين ذوي الخطورة العالية" وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويجب إخضاعهم لمراقبة مشددة لعدة أسابيع. حاليًا، تم تأكيد إصابة سبعة منهم، من ست جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى حالة واحدة محتملةحتى الآن، توفي ثلاثة أشخاص: اثنان منهم ثبتت إصابتهما بالفيروس على متن السفينة، والثالث حالة محتملة، يُعتقد أنه المريض الأول في تفشي فيروس هانتا، وفقًا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالميةكما تم تصنيف سبعة مرضى من ست جنسيات مختلفة كحالات مؤكدة، بالإضافة إلى حالة واحدة محتملة.الدول التي أبلغت عن حالات إصابة بين مواطنيها/ هولنداكان أول المتوفين زوجان هولنديان كانا قد سافرا في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما على متن السفينة في أوشوايا، الأرجنتين، في الأول من أفريل. ظهرت على الزوج، البالغ من العمر 70 عامًا، أعراض المرض في السادس من أفريل وتوفي في الحادي عشر منه.غادرت زوجته البالغة من العمر 69 عامًا السفينة أيضًا في سانت هيلينا، بعد شعورها بتوعك. وتدهورت حالتها الصحية خلال رحلة جوية إلى جوهانسبرج، جنوب إفريقيا، في 25 أفريل، وتوفيت في المستشفى في اليوم التالي. تأكيد إصابتها بفيروس هانتا في 4 مايأما الحالة الهولندية الثالثة فتتعلق بطبيب السفينة، الذي ظهرت عليه الأعراض في 30 أفريل. وكشف فحصٌ أُجري له في 6 ماي أنه مصاب بسلالة الأنديز من الفيروس. تم إجلاؤه إلى هولندا في اليوم نفسه، بعد توقف في الرأس الأخضر. وهو معزول وحالته مستقرةتأكدت إصابة مواطنين بريطانيين اثنين، ويُعتبر الثالث حالة محتملةأصيب المواطن البريطاني الأول بالمرض في 24 أفريل،أبلغ مواطن بريطاني ثانٍ، كان يعمل على متن السفينة، عن ظهور أعراض عليه في 27 أفريل/نيسان، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية في 6 ماي.مواطن بريطاني ثالث أبلغ عن ظهور أعراض عليه في 28 أفريل. صنفته منظمة الصحة العالمية كحالة "محتملة" بانتظار نتائج الفحصألمانيا: توفيت امرأة ألمانية كانت تعاني من الحمى في 28 أفريل، ثم أصيبت بالتهاب رئوي على متن السفينة في 2 ماي و أُرسلت عينة من جثة المتوفى إلى هولندا، حيث أكدت الفحوصات الإصابة بالفيروس.إسبانيا: أظهرت نتائج الفحص الأولية إصابة أحد الركاب الإسبان الذين تم إجلاؤهم من سفينة "هونديوس".نزل مواطن سويسري من سفينة "هونديوس" في سانت هيلينا في 22 أفريل، وسافر جواً إلى سويسرا في 27 أفريل عبر جنوب أفريقيا وقطر. بدأت تظهر عليه الأعراض في 1 ماي، بعد وصوله إلى سويسرا. خضع للعلاج في العزل، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية للفيروسأصيبت امرأة فرنسية، أُعيدت إلى الوطن من سفينة "هونديوس"، بالمرض في 10 ماي ، وجاءت نتيجة فحصها إيجابية لفيروس كوفيد-19، ما استدعى عزلهاالمواطنون الفرنسيون الخمسة الذين أُعيدوا إلى الوطن والذين يُعتبرون مخالطين "عاليي الخطورة"؟أُصيب أحد الأمريكيين السبعة عشر الذين كانوا على متن السفينة بالفيروس. وأفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في 10 ماي أن حالة أخرى تعاني من أعراض خفيفة