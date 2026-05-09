الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم ضمن الجولة 29

تدور اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:الحكم: باسم بلعيدحكم تقنية الفيديو: وليد المنصريالنقل التلفزي: الوطنية الأولىالحكم: حسام بن ساسيحكم تقنية الفيديو: أمير العياديالحكم: عبد الحميد بدر الدينحكم تقنية الفيديو: خليل الجريء