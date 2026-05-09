الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم ضمن الجولة 29
تدور اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:
مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
الحكم: باسم بلعيد
حكم تقنية الفيديو: وليد المنصري
النقل التلفزي: الوطنية الأولى
النجم الرياضي الساحلي – النادي البنزرتي
الحكم: حسام بن ساسي
حكم تقنية الفيديو: أمير العيادي
الترجي الرياضي الجرجيسي – نجم المتلوي
الحكم: عبد الحميد بدر الدين
حكم تقنية الفيديو: خليل الجريء
