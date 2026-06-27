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إسبانيا تهزم الأوروغواي وتحسم صدارة مجموعتها بكأس العالم

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 03:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأوروغوياني بنتيجة 1-صفر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل أليكس باينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليصل بالمنتخب الإسباني إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة.


ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل صفر-صفر وفاز على السعودية 4-صفر، ليهزم أخيرا الأوروغواي 1-صفر.


وكانت المباراة قد شهدت طرد أغوستين كانوبيو، لاعب الأوروغواي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
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