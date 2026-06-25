جاء يطبّها... عماها: انتقادات لتصريحات أيمن دحمان قبل مواجهة هولندا

انتقد فريق برنامجعلى إذاعةالتصريحات التي أدلى بها حارس المنتخب الوطنيخلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة هولندا في كأس العالم 2026، معتبرين أن مضمونها وتوقيتها لم يكونا مناسبين في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها المنتخب.ورأى المتدخلون أن المنتخب يعيش أزمة نتائج حقيقية بعد الهزيمتين الثقيلتين أمام السويد واليابان، وهو ما جعل الجماهير تنتظر خطابا يتسم بالاعتراف بالمسؤولية والاعتذار، لا الحديث عن وجود "حاجات باهية" في المشاركة.واعتبر الفريق أن تصريح دحمان كان مستفزا لقطاع واسع من الجماهير، متسائلين:، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أجنبية عن إمكانية أن يكون المنتخب التونسي من بين أسوأ المنتخبات في تاريخ كأس العالم إذا تواصلت النتائج السلبية.كما انتقد المتدخلون حديث دحمان عن وجود أشخاص "لا يحبون تونس"، معتبرين أن هذا الخطاب لا يخدم المنتخب في هذا التوقيت، وأن من حق الجماهير انتقاد الأداء والسخرية من النتائج بعد خسارتين وديتين ورسميتين ثقيلتين.وأكد أعضاء البرنامج أن المسؤولية لا تقع على دحمان وحده، بل أيضا على من سمح له بعقد هذه الندوة دون إعداد إعلامي مسبق، مشددين على أن مثل هذه المناسبات تتطلب خطابا مدروسا يساهم في تهدئة الأجواء لا في زيادة الاحتقان.وأشار الفريق إلى أن الجماهير كانت تنتظر رسالة مختلفة تقوم على الاعتراف بالإخفاق والاعتذار، على غرار:معتبرين أن مثل هذا الخطاب كان سيكون أكثر تقبلا لدى الشارع الرياضي.وختم المتدخلون بالتأكيد على أن الأزمة الحالية لا تقتصر على النتائج داخل الملعب، بل تشمل أيضا طريقة التواصل مع الرأي العام، معتبرين أن التصريحات الأخيرة زادت من الضغط على اللاعبين قبل المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي.