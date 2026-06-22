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أول تعليق من أشرف حكيمي بعد إحالته للمحاكمة

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 12:46 قراءة: 1 د, 37 ث
      
علّق الدولي المغربي أشرف حكيمي على قرار محكمة الاستئناف في فرساي بفرنسا إحالته إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد رفض غرفة التحقيق الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه لإسقاط التهم الموجهة إليه.

وتعود القضية إلى فيفري 2023، عندما تقدمت شابة تبلغ من العمر 24 عاما بشكوى تتهم لاعب PSG بالاعتداء عليها داخل منزله بفرنسا.


ومنذ انطلاق التحقيقات، نفى حكيمي بشكل قاطع جميع الاتهامات، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن القضية تمثل محاولة لابتزازه، وهو الموقف الذي تبناه كذلك فريق دفاعه.


وعقب قرار الإحالة إلى المحاكمة، نشر حكيمي رسالة عبر حسابه على منصة X عبّر فيها عن استيائه من تطورات القضية، قائلا: "نظرت إليّ العدالة في عينيّ وقالت: لو لم تكن شخصا معروفا، لما وُجدت هذه القضية أصلا".

وأضاف: "اخترت الصمت لسنوات، معتقدا أن الحفاظ على كرامتي والصبر والثقة في العدالة سيقود إلى اتخاذ القرار الصحيح. لكن قصة ليست قصتي تُروى على حساب عائلتي وحياتي، والأهم من ذلك على حساب الحقيقة".

كما أكد اللاعب المغربي أنه كان ينتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، معتبرا أنها ستمنحه أخيرا فرصة التعبير عن موقفه والدفاع عن نفسه أمام القضاء.

ولم تحدد السلطات القضائية الفرنسية حتى الآن موعدا رسميا لانطلاق المحاكمة، فيما تتواصل الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الملف على المحكمة المختصة.

ويؤكد متابعون للشأن القضائي أن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يعني إدانة اللاعب، إذ يظل بريئا قانونيا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي وبات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه حكيمي استعداداته مع المنتخب المغربي للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، حيث ينتظر أن يخوض "أسود الأطلس" مباراتهم الثانية في البطولة أمام منتخب Scotland بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب Brazil بهدف لمثله.
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