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تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في حق المحامي خالد الكريشي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 18:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تولت احدى الفرق الأمنية اليوم الأربعاء تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في حق المحامي والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي وتم الاذن لاحدى الفرق الأمنية بتنفيذها.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر ابقاء خالد الكريشي بحالة سراح على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصلح ابرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع احد أصهار الرئيس الراحل بن علي.
وتولت النيابة العمومية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالابقاء على الكريشي بحالة سراح، وباحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه
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