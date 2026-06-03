نشرة البيئة لشهر جوان 2026: تنوع بيولوجي مهدد ومؤشرات إيجابية لحماية النظم الطبيعية

تحذيرات من تواصل حراثة الشواطئ





تقييم علمي لحماية الحياة البرية



أول مدرسة صيفية علمية بقرقنة



37 ألف طن من النفايات خلال عيد الأضحى



جمع 12 ألف عقب سيجارة بالمدينة العتيقة



اكتشاف علمي غير مسبوق بإشكل



تحذيرات لحماية طائر "نورس أودوين"



رصد جديد للكائن البحري "رجل الحرب البرتغالي"



استعدادات للاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة



شهدت الساحة البيئية في تونس خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من التطورات والأحداث التي عكست في الآن ذاته حجم التحديات التي تواجه المنظومات الطبيعية والجهود المبذولة لحمايتها، وذلك وفق النشرة البيئية لشهر جوان 2026.دقت جمعية "تونسي" للعلوم التشاركية ناقوس الخطر بشأن تواصل حراثة الشواطئ، معتبرة أن هذه الممارسات تتسبب في تدمير الكثبان الرملية والقضاء على أعشاش الطيور وسحق بيض السلاحف البحرية، فضلا عن إضعاف الدور الطبيعي للرمال في حماية السواحل من التآكل.وأكدت الجمعية أن الشواطئ تمثل منظومات بيئية هشة تستوجب اعتماد أساليب تنظيف تحترم التنوع البيولوجي خاصة خلال فترات التفريخ والتكاثر.وفي إطار حماية الحيوانات البرية، أطلقت جمعية أصدقاء الطيور بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات برنامجا لتقييم تأثير ممارسات صيد طائر "الباشق الأوراسي" بالشباك المخصصة للصقور في الوطن القبلي.وتهدف هذه الدراسة إلى توفير معطيات علمية دقيقة تسمح بوضع برنامج متابعة طويل المدى يساهم في المحافظة على هذا النوع من الطيور المهاجرة.أعلنت جمعية "القراطن للتنمية المستديمة والثقافة والترفيه" عن تنظيم أول مدرسة صيفية علمية بأرخبيل قرقنة داخل المحمية البحرية والساحلية.وستوفر هذه المبادرة للطلبة والباحثين الشباب فرصة الجمع بين البحث العلمي والعمل الميداني من خلال برامج للرصد البيئي ومتابعة التنوع البيولوجي البحري، إلى جانب التعرف على الخصوصيات البيئية والاجتماعية للأرخبيل.كشفت وزارة البيئة أن عمليات رفع النفايات خلال فترة عيد الأضحى الممتدة بين 25 و28 ماي 2026 مكنت من جمع ونقل حواليبكامل أنحاء الجمهورية.وسجلت الكميات المرفوعة ذروتها يوم 28 ماي، فيما تم تأمين ما يقاربلنقل النفايات بالتنسيق بين المصالح البلدية ووزارة البيئة.كما شهدت السنة الحالية استئناف حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها سنة 2025، مع توفير نحوالمخصصة لحفظ الجلود وإعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة.بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، نجح متطوعو جمعية "تونس تنظف" في جمع نحوخلال حملة نظافة واحدة بالمدينة العتيقة بالعاصمة.وأكدت الجمعية أن عقب السيجارة الواحد قادر على تلويث حواليبسبب احتوائه على مواد سامة وجزيئات بلاستيكية دقيقة تستمر آثارها لسنوات طويلة.في تطور وصف بالاستثنائي، أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الطيور تسجيل وتوثيقفي تاريخ بحيرة إشكل.ويعتبر المختصون هذا الحدث مؤشرا علميا مهما على تحسن الظروف البيئية والإيكولوجية بالموقع المصنف ضمن التراث العالمي وأحد أهم المحميات الطبيعية في إفريقيا.من جانب آخر، سجلت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجاوزات واعتداءات على أعشاش وصغار طائر "نورس أودوين"، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرتي زمبرة وزمبرتة موطنا للتكاثر.ودعت الوكالة إلى عدم الاقتراب من الأعشاش أو حمل الطيور أو إزعاجها خلال موسم التكاثر حفاظا على التوازن البيئي بالمحميات الطبيعية.شهدت السواحل التونسية خلال الأيام الأخيرة تسجيل ثلاث مشاهدات جديدة للكائن البحري المعروف باسمبكل من طبرقة وبرج السدرية وسليمان.وأكدت جمعية "تونسي" للعلوم التشاركية أن ظهور هذا الكائن يعد ظاهرة طبيعية ومؤقتة مرتبطة بالتيارات البحرية والظروف المناخية، داعية المواطنين إلى عدم لمسه أو الاقتراب منه بسبب لسعاته السامة التي قد تتسبب في آلام وحروق جلدية شديدة.وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق لـ، أعدت وزارة البيئة برنامجا متنوعا يشمل مبادرات لحماية السواحل والتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر، ومشاريع لتثمين النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنظيم معارض بيئية ومسابقات توعوية وأنشطة تربوية لفائدة الأطفال والشباب.كما يتضمن البرنامج إطلاق آليات تمويل للمشاريع البيئية وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات البيئية ومحطات التطهير بمختلف جهات البلاد.