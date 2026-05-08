تحديد الأسعار المرجعية لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 16:26
      
أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، اليوم الجمعة، عن اعتماد أسعار مرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة أن عمليات البيع ستنطلق بداية من يوم الإثنين 18 ماي 2026، عبر نقطتي بيع منظمتين بكل من منطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس.


الأسعار حسب الأوزان

وضبط المجمع الأسعار المرجعية على النحو التالي:


* الأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كلغ: 27 دينارا للكلغ الحي
* الأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كلغ: 25.8 دينارا للكلغ الحي
* الأضاحي التي يفوق وزنها 65 كلغ: 23.8 دينارا للكلغ الحي

ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، بهدف توفير الأضاحي في ظروف شفافة وتحت المراقبة الصحية والاقتصادية.

كما حث المواطنين على التوجه إلى نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة لاقتناء الأضاحي، بما يضمن جودة المنتوج واحترام الأسعار المرجعية المعلنة.
