أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق معروف في كرة القدم لعب لفريق كبير من العاصمة واحترف لعدة اعوام بأوروبا والخليج العربي.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان احدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ باللاعب الدولي السابق المعروف في كرة القدم وذلك من أجل هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وذلك على اثر خلاف مع موظف عمومي امرأة اتهمته بالاعتداء اللفظي عليها.وينتظر أن يمثل اللاعب الدولي السابق خلال الأيام القادمة امام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل ما هو منسوب اليه من تهم