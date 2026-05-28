Babnet

تراجع حوادث المرور والجرحى في تونس مقابل ارتفاع عدد القتلى إلى غاية 25 ماي 2026

أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور إلى غاية 25 ماي 2026، تراجعا في عدد حوادث المرور والجرحى مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مقابل ارتفاع لافت في عدد القتلى.

وبحسب المعطيات الرسمية، انخفض عدد حوادث المرور من 2264 حادثا سنة 2025 إلى 1777 حادثا سنة 2026، أي بتراجع قدره 487 حادثا بنسبة انخفاض بلغت 21.51 بالمائة.


كما تراجع عدد الجرحى من 2912 جريحا خلال سنة 2025 إلى 2284 جريحا سنة 2026، بفارق 628 جريحا وبنسبة انخفاض قدرت بـ 21.57 بالمائة.


في المقابل، سجل عدد القتلى ارتفاعا من 425 قتيلا سنة 2025 إلى 487 قتيلا سنة 2026، بزيادة بلغت 62 قتيلا، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 14.59 بالمائة.
