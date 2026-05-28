وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي

أفادت تقارير إعلامية غير رسمية، اليوم الخميس، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 81 عاما في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وشغل هادي منصب نائب رئيس اليمن (1994–2012)، وزير للدفاع، محافظ لعدن، وانتخب رئيسا توافقيا في انتخابات غير تنافسية (استفتاء) في 21 فيفري 2012، بدعم من مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق الأممي.


في أفريل 2022، قرر هادي نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، لينتهي بذلك عهد حكمه الذي دام 10 سنوات، منها نحو 7 سنوات في المنفى من الرياض.


وشهدت اليمن في عهده الحرب الأهلية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014 ودخولهم عدن في 2015، مما اضطره إلى إعلان استقالة ثم التراجع عنها والتوجه إلى عدن ثم إلى الرياض.

يعاني عبد ربه منصور هادي من اعتلال في وظائف القلب منذ 2011، ويخضع لفحوصات طبية دورية في الولايات المتحدة

وعلى الرغم من الانتشار الواسع للخبر على حسابات ومواقع إخبارية عدة، إلا أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي تأكيد رسمي من رئاسة الجمهورية اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي، كما لم تعلن السلطات في المملكة العربية السعودية عن أي تفاصيل بهذا الشأن.
