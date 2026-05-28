حريق يلتهم 16 طالبة في كينيا

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 10:21
      
أعلن مسؤول حكومي كيني أن 16 طالبة لقين حتفهن، فيما أصيبت 79 أخريات، في حريق هائل اندلع ليلا في مهاجع مدرسة داخلية للبنات في منطقة جيلجيل بوسط البلاد.
وقال وزير التعليم جوليوس أوغامبا إن الحريق اندلع في مدرسة "أوتوميشي للبنات"، التي تضم أكثر من 800 طالبة، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.


وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت في وقت سابق أنها تقود عمليات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ في المدرسة الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا من العاصمة نيروبي، مشيرة إلى أن فرق البحث تعمل على التأكد من سلامة جميع الطالبات.



ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حاسم بشأن العدد النهائي للضحايا، غير أن تقريرا داخليا عن الحادث قدر أن ما لا يقل عن 15 طالبة لقين حتفهن، بينما تم نقل الأخريات المصابات إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج.


وتعتبر حرائق المدارس ظاهرة شائعة في المؤسسات التعليمية الداخلية بكينيا، حيث تعود أسباب بعضها إلى حوادث حرق متعمد، والبعض الآخر إلى أعطال كهربائية.

ويذكر أن أسوأ كارثة من نوعها في تاريخ كينيا الحديث وقعت في عام 2001، عندما لقي 67 طالبا حتفهم في حريق بمهجع في مقاطعة ماتشاكوس. وفي عام 2017، توفي 10 طلاب في حريق مدرسي بالعاصمة نيروبي، وتم توجيه الاتهام إلى أحد الطلاب بالقتل.

أما في عام 2024، فقد لقي 21 طالبا حتفهم في حريق مدرسي آخر بوسط كينيا، مما دفع الرئيس ويليام روتو إلى إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواحهم.
