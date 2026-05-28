JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:28 Tunis

لجنة المالية تستمع الاثنين غرة جوان الى ممثلي منظمة "كوناكت" حول مشروع مجلة الصرف الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a06bd95717ed9.78039040_kgqjlhmoefnip.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 09:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين غرة جوان 2026، جلسة استماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية.

وستخصّص هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 2 بمقر البرلمان، لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة (المسجل تحت عدد 115/2025).


وينتظر، أن يقدم وفد كنفدرالية "كوناكت" رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس، وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار والتصدير.


رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330089

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
31°-20
30°-20
30°-19
31°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No