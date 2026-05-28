لجنة المالية تستمع الاثنين غرة جوان الى ممثلي منظمة "كوناكت" حول مشروع مجلة الصرف الجديدة

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين غرة جوان 2026، جلسة استماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية.وستخصّص هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 2 بمقر البرلمان، لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة (المسجل تحت عدد 115/2025).وينتظر، أن يقدم وفد كنفدرالية "كوناكت" رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس، وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار والتصدير.رصد