الرابطة الاولى: ملعب الكرم يحتضن مباراتي مستقبل سليمان ومستقبل قابس / ومستقبل المرسى والنادي الصفاقسي

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن ملعب ملعب الكرم سيحتضن مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، قبل الأخيرة، من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وسيستضيف الملعب يوم الجمعة 8 ماي 2026 مواجهة مستقبل سليمان ومستقبل قابس، ضمن الدفعة الأولى من الجولة، فيما يحتضن يوم السبت 9 ماي لقاء مستقبل المرسى والنادي الرياضي الصفاقسي لحساب الدفعة الثانية.* ملعب الهادي النيفر: الملعب التونسي – اتحاد بن قردان* ملعب الكرم: مستقبل سليمان – مستقبل قابس* ملعب بوجمعة الكميتي: الأولمبي الباجي – شبيبة العمران* ملعب حمدة العواني: شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري* ملعب الكرم: مستقبل المرسى – النادي الرياضي الصفاقسي* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – النادي البنزرتي* ملعب عبد السلام كازوز: الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقي.