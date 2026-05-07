JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:54 Tunis

الرابطة الاولى: ملعب الكرم يحتضن مباراتي مستقبل سليمان ومستقبل قابس / ومستقبل المرسى والنادي الصفاقسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fc6408c75a15.03166749_hlpoiqfjmkegn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 11:02 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن ملعب ملعب الكرم سيحتضن مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، قبل الأخيرة، من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسيستضيف الملعب يوم الجمعة 8 ماي 2026 مواجهة مستقبل سليمان ومستقبل قابس، ضمن الدفعة الأولى من الجولة، فيما يحتضن يوم السبت 9 ماي لقاء مستقبل المرسى والنادي الرياضي الصفاقسي لحساب الدفعة الثانية.


وفي ما يلي البرنامج الكامل للجولة:


الجمعة 8 ماي 2026

* ملعب الهادي النيفر: الملعب التونسي – اتحاد بن قردان
* ملعب الكرم: مستقبل سليمان – مستقبل قابس
* ملعب بوجمعة الكميتي: الأولمبي الباجي – شبيبة العمران
* ملعب حمدة العواني: شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري

السبت 9 ماي 2026

* ملعب الكرم: مستقبل المرسى – النادي الرياضي الصفاقسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – النادي البنزرتي
* ملعب عبد السلام كازوز: الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي

الأحد 10 ماي 2026

* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328812

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
29°-16
29°-16
27°-18
29°-17
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>