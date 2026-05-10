فيديو اليوم: العربي سناقرية يقرّع راسو بعد تتويج الافريقي بالبطولة

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 22:16
      
شهدت الأحد 10 ماي، الساحة الإعلامية واقعة طريفة، بعد أن أقدم كرونيكور قناة تلفزة تي في عربي سناقرية على حلق شعره بالكامل، بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة.
سناقرية " نقرع راسي كان الافريقي تهز البطولة" ومختار التليلي " انا نجيكم بشورت وكرافات الافريقي"...

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لوعد كان قد أطلقه سناقرية، حيث تعهّد أمام المشاهدين بأنه سيقوم بحلق شعره في حال نجاح النادي الإفريقي في حسم اللقب.


وبعد الإعلان رسميًا عن تتويج النادي الإفريقي بالبطولة اثر فوزه على الترجي الرياضي، ظهر الكرونيكور وهو يفي بوعده على المباشر.
