الرابطة الأولى: برنامج الجولة الختامية لموسم 2025-2026

الثلاثاء 12 ماي 2026





ملعب الشاذلي زويتن



الأربعاء 13 ماي 2026



ملعب 15 أكتوبر ببنزرت



ملعب الطيب المهيري بصفاقس



ملعب قابس



الخميس 14 ماي 2026



ملعب حمادي العقربي برادس



ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير



ملعب المتلوي



ملعب بن قردان الاصطناعي



أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم، والتي ستقام على ثلاث دفعات أيام الثلاثاء 12 والأربعاء 13 والخميس 14 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.شبيبة العمران – مستقبل المرسىالنادي البنزرتي – الترجي الرياضي الجرجيسيالنادي الرياضي الصفاقسي – النجم الرياضي الساحليمستقبل قابس – الملعب التونسيالنادي الإفريقي – الأولمبي الباجيالاتحاد الرياضي المنستيري – مستقبل سليماننجم المتلوي – الشبيبة الرياضية القيروانيةاتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي