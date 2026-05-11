الرابطة الأولى: برنامج الجولة الختامية لموسم 2025-2026
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام على ثلاث دفعات أيام الثلاثاء 12 والأربعاء 13 والخميس 14 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
الثلاثاء 12 ماي 2026
ملعب الشاذلي زويتنشبيبة العمران – مستقبل المرسى
الأربعاء 13 ماي 2026
ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي – الترجي الرياضي الجرجيسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الرياضي الصفاقسي – النجم الرياضي الساحلي
ملعب قابسمستقبل قابس – الملعب التونسي
الخميس 14 ماي 2026
ملعب حمادي العقربي برادسالنادي الإفريقي – الأولمبي الباجي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرالاتحاد الرياضي المنستيري – مستقبل سليمان
ملعب المتلوينجم المتلوي – الشبيبة الرياضية القيروانية
ملعب بن قردان الاصطناعياتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي
