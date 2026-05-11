الرابطة الأولى: برنامج الجولة الختامية لموسم 2025-2026

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 08:53
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام على ثلاث دفعات أيام الثلاثاء 12 والأربعاء 13 والخميس 14 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الثلاثاء 12 ماي 2026

ملعب الشاذلي زويتن

شبيبة العمران – مستقبل المرسى


الأربعاء 13 ماي 2026

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – الترجي الرياضي الجرجيسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي – النجم الرياضي الساحلي

ملعب قابس

مستقبل قابس – الملعب التونسي

الخميس 14 ماي 2026

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي – الأولمبي الباجي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري – مستقبل سليمان

ملعب المتلوي

نجم المتلوي – الشبيبة الرياضية القيروانية

ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي
