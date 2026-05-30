بدر الدين القمودي يهاجم ذاكر لهيذب: كفاك كذبا...ربي يشفيك

هاجم السبت 30 ماي، النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي، الدكتور ذاكر لهيذب على خلفية حادثة التسمم بالمكناسي والأسباب الحقيقية للحادثة.وعلّق بدر الدين القمودي على تدوينة لذاكر لهيذب قائلا "ذاكر ليهيذب يسقط في الافتراء والكذب والتهريج (ربي يشفيك من هذا المرض العضال) وتحداه قائلا "اتحداك تثبت ان نائب الشعب تحدث عن الفيجل كسبب للوفاة".وتابع موضحا "لم اتطرق لاسباب الوفاة ولست مخولا لذلككل ما في الأمر أنني اشرت الى ما تم تناوله من غذاءولم أذكر الفيجل مطلقا والتدوينات والتسجيلات موجودة، كفاك كذبا.....".يذكر ان ذاكر لهيذب نشر تدوينة انتقد من خلالها حديث النائب عن ملابسات الحادثة دون انتظار نتائج التحاليل والتقارير الطبية الرسمية في الغرض.وكان المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، الدكتور سالم نصري، أفاد أمس بأنّ الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمّم غذائي، مساء الخميس، مستقرة .وبيّن نصري، في تصريح اعلامي أنّه تم رفع عيّنات للتحليل من مختلف مكوّنات الأكلة التي تناولها المصابون للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمّم التي راح ضحيّتها شخصان من نفس العائلة.وأشار الى أنّ أعراضا جانبية سريعة ظهرت على المصابين على مستوى التنفس والقلب والأعصاب، ليتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمكناسي أين تلقوا الإسعافات الأولية، ثم تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد أن تبيّن أن حالتهم تتطلب العناية المركزة بقسم الاستعجالي.وأوضح أنه خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتوي الوجبة التي تناولتها العائلة على "الدلاع"، ومتكوّنة من "الكسكسي" و"العصبان" و"سلطة خضراء" ومشروبات غازية، مؤكدا أنّ الادارة الجهوية للصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية تكفلتا بإنجاز بحث ميداني وأخذ عيّنات للتحليل على المستويين الجهوي والمركزي.وأفاد بأنّه تمت إحالة جثتي فردي العائلة الذين راحا ضحية هذا التسمّم على الطب الشرعي، لافتا إلى أنّه لا يمكن الإفصاح عن الاسباب الرئيسية للوفاة إلا بعد صدور نتائج التحاليل.يذكر أنّ معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد سجّلت مساء الخميس حالتي وفاة نتيجة تسمّم غذائي تعرّض له 9 أشخاص من عائلة واحدة.