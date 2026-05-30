بنزرت: تدابير جهوية عاجلة لحلّ جملة من الاشكاليات البيئية بعدد من أحياء معتمدية منزل جميل

أفضت زيارة متابعة جهوية ميدانية أداها، اليوم السبت، والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لمعتمدية منزل جميل، إلى إقرار جملة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمعالجة الإشكاليات البيئيّة بعدد من مناطق وأحياء المعتمدية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الولاية.وشملت الزيارة منطقة البعالي أين تم الوقوف على الاشغال الفنية الجارية لتعهد وإصلاح محطة الضخ بالمنطقة، وأوصى الوالي خلالها مصالح الديوان الوطني للتطهير بتسريع الأشغال وإتمامها خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير، بما سيمكن من معالجة المشاغل البيئية العالقة بالمنطقة، ولاسيما وضع محطة الضخ المنجزة بمنطقة العزيب حيز العمل، وبتنفيذ برنامج إستثنائي وعاجل لاصلاح أعطاب شبكة تصريف المياه المستعملة بالحي السكني بمنطقة البعالي، علاوة على توجيه آلة كاسحة خلال الايام القليلة المقبلة لازالة النقاط السوداء وفك العزلة عن المحيط البيئي للمنطقة.ودعا لدى تحوّله إلى منطقة ومحيط وادي الجدارة من عمادة العزيب إلى تنفيذ حملة واسعة لجهر الوادي، بالشراكة مع المكونات البلدية ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبقية المصالح الجهوية والمحلية .وتضمّنت الزيارة، التي واكبها كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، ومعتمد منزل جميل، محمد بن جدو، والكاتبة العامة المكلفة بالنيابة بتسيير بلدية منزل جميل رجاء بن صالحة الجويني، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية منزل عبد الرحمان وداد التوج والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير حمادي القبطني،، متابعة دقيقة لابرز الاستعدادات اللوجستية لإنجاح الامتحانات الوطنية بالمعتمدية وذلك من خلال زيارة لفضاء معهد القنال.وفي هذا الإطار، شدّد الوالي على بلديتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وبقية الهياكل التربوية بضرورة الإسراع في أشغال التعهد والصيانة اللازمة للمؤسسة بما يؤمن أفضل الظروف للمترشحين وللاطارين الإداري والتربوي، ويعزز وظيفية المؤسسة التعليمية وديمومتها.