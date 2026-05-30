الكرة الطائرة: وليد عباس مدربا جديدا لمولدية بوسالم

أعلنت مولدية بوسالم تعاقدها مع المدرب وليد عباس للإشراف على حظوظ فريق أكابر الكرة الطائرة خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027.

ويعد وليد عباس، بحسب بلاغ صادر عن مولدية بوسالم، أحد أبرز الأسماء التي طبعت تاريخ الكرة الطائرة التونسية حيث تألق لاعبا مع النجم الساحلي والنادي الصفاقسي كما خاض تجارب احترافية ناجحة في ليبيا وسلطنة عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة.