نهائي كأس تونس: ترجي العاصمة في مواجهة ترجي الجنوب... من يكسب ودّ الأميرة؟

ترجي الجنوب... طريق صعب نحو النهائي



الترجي الرياضي لإنقاذ الموسم



مواجهة متوازنة



يُسدل الستار الأحد على الموسم الرياضي لكرة القدمبإقامة الدور النهائي لكأس تونس، الذي سيجمع بينحامل اللقب وعلى ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.وتكتسي المباراة أهمية خاصة، إذ تعيد إلى الأذهان النهائي الوحيد الذي جمع الفريقين قبل، عندما نجح ترجي الجنوب في التتويج بأول كأس في تاريخه إثر فوزه على ترجي العاصمة بهدفين دون رد.ويملك الترجي الرياضي الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد، في حين يملك الترجي الجرجيسي لقبا وحيدا أحرزه سنةلم يكن مشوار الترجي الجرجيسي نحو المباراة النهائية سهلا، إذ اضطر إلى تجاوز عدة عقبات قوية، بداية من النادي القربي ثم الاتحاد المنستيري بركلات الترجيح، قبل إقصاء النادي البنزرتي بثنائية نظيفة، ثم الإطاحة بالنادي الصفاقسي بهدف دون رد في نصف النهائي، ليبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه.ويعوّل الفريق على الانضباط التكتيكي والروح الجماعية، إضافة إلى عناصر الخبرة على غراروهداف الفريقفي المقابل، يسعى الترجي الرياضي إلى إنقاذ موسمه بعد خسارة لقب البطولة والخروج من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، معولا على سلسلة منتحت إشراف المدرب الفرنسيوخاض فريق باب سويقة كامل مشواره في الكأس خارج ميدانه، حيث تجاوز وداد الحامة بخماسية نظيفة، ثم نجم المتلوي بنتيجة، وبعدها بعث بوحجلة بثلاثية نظيفة، قبل إقصاء شبيبة العمران بهدف دون رد في نصف النهائي، ليبلغ النهائي للمرةفي تاريخه.وسيعتمد الترجي الرياضي على عناصره الأجنبية البارزة، وفي مقدمتها، إلى جانب ركائز محلية مثلفي المقابل، سيفتقد الفريق خدماتبسبب العقوبة ولارتباطه بتربص المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.وكان الفريقان قد تعادلا خلال مواجهتي البطولة هذا الموسم بنتيجتيفي جرجيس وفي رادس، ما يجعل النهائي مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستوى وصلابة الخطين الدفاعيين، إذ لم تستقبل شباك أي منهما سوى هدف واحد خلال الأدوار الأربعة الماضية من المسابقة.وسيدير اللقاء الحكمبمساعدة، فيما سيكونحكم فيديو بمساعدة