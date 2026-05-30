نهائي كأس تونس: ترجي العاصمة في مواجهة ترجي الجنوب... من يكسب ودّ الأميرة؟

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 11:04
      
يُسدل الستار الأحد على الموسم الرياضي لكرة القدم 2025-2026 بإقامة الدور النهائي لكأس تونس، الذي سيجمع بين الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب والترجي الرياضي الجرجيسي على ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتكتسي المباراة أهمية خاصة، إذ تعيد إلى الأذهان النهائي الوحيد الذي جمع الفريقين قبل 21 عاما، عندما نجح ترجي الجنوب في التتويج بأول كأس في تاريخه إثر فوزه على ترجي العاصمة بهدفين دون رد.


ويملك الترجي الرياضي الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 16 كأسا، في حين يملك الترجي الجرجيسي لقبا وحيدا أحرزه سنة 2005.
لم يكن مشوار الترجي الجرجيسي نحو المباراة النهائية سهلا، إذ اضطر إلى تجاوز عدة عقبات قوية، بداية من النادي القربي ثم الاتحاد المنستيري بركلات الترجيح، قبل إقصاء النادي البنزرتي بثنائية نظيفة، ثم الإطاحة بالنادي الصفاقسي بهدف دون رد في نصف النهائي، ليبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

ويعوّل الفريق على الانضباط التكتيكي والروح الجماعية، إضافة إلى عناصر الخبرة على غرار سيف الدين الشرفي وباب ديالو وخليل القصاب ودافيد روي وأشرف بالضياف وهداف الفريق مؤمن الرحماني.

الترجي الرياضي لإنقاذ الموسم

في المقابل، يسعى الترجي الرياضي إلى إنقاذ موسمه بعد خسارة لقب البطولة والخروج من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، معولا على سلسلة من 7 انتصارات متتالية تحت إشراف المدرب الفرنسي كريستيان براكوني.

وخاض فريق باب سويقة كامل مشواره في الكأس خارج ميدانه، حيث تجاوز وداد الحامة بخماسية نظيفة، ثم نجم المتلوي بنتيجة 3-1، وبعدها بعث بوحجلة بثلاثية نظيفة، قبل إقصاء شبيبة العمران بهدف دون رد في نصف النهائي، ليبلغ النهائي للمرة 28 في تاريخه.

وسيعتمد الترجي الرياضي على عناصره الأجنبية البارزة، وفي مقدمتها كسيلة بوعالية ويان ساس وعبد الرحمان كوناتي وفلوريون دانهو، إلى جانب ركائز محلية مثل ياسين مرياح وحمزة الجلاصي وحسام تقا وشهاب الجبالي.

في المقابل، سيفتقد الفريق خدمات محمد أمين توغاي بسبب العقوبة ومحمد أمين بن حميدة لارتباطه بتربص المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

مواجهة متوازنة

وكان الفريقان قد تعادلا خلال مواجهتي البطولة هذا الموسم بنتيجتي 0-0 في جرجيس و2-2 في رادس، ما يجعل النهائي مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستوى وصلابة الخطين الدفاعيين، إذ لم تستقبل شباك أي منهما سوى هدف واحد خلال الأدوار الأربعة الماضية من المسابقة.

وسيدير اللقاء الحكم نضال بن لطيف بمساعدة خليل الحساني وأحمد الضويوي، فيما سيكون مجدي بلاغة حكم فيديو بمساعدة حسني النائلي وعمر بريدع.
