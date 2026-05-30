بلاغ مروري بمناسبة نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي
أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة المباراة النهائية لـ كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026، التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي يوم الأحد 31 ماي 2026 على الساعة 16:00 بملعب حمادي العقربي برادس.
تحجير الجولان والوقوفقررت الوزارة تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 21:00، باستثناء العربات التابعة لحاملي التذاكر والدعوات والقاصدين الملعب.
فتح الأبواب بداية من الساعة 13:00سيتم فتح أبواب الملعب على الساعة 13:00، مع دعوة الجماهير إلى الحضور مبكرا لتفادي الاكتظاظ.
وأكدت الوزارة ضرورة الاستظهار بالدعوات أو التذاكر عند جميع نقاط المراقبة المتقدمة، وخاصة:
* مدخل الملعب من جهة الطريق السريعة.
* مفترق وادي مليان.
* مفترق "BSB".
دخول أصحاب المقصورات والصحفيينسيكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط بالنسبة إلى:
* حاملي الدعوات الرسمية.
* حاملي تذاكر المقصورات (Loges).
* الصحفيين المعتمدين.
توزيع المآوي حسب الجماهير
جماهير الترجي الرياضي التونسيتم تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي تذاكر ودعوات:
* Tribune
* Pelouse
* Virage
* Enceinte
ويمكن الوصول إليه عبر:
* الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء.
* الطريق الوطنية رقم 1 عبر مفترق شوشة رادس ثم المدينة الجديدة.
* مفترق نوبو ثم القرية المتوسطية.
جماهير الترجي الرياضي الجرجيسيتم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي تذاكر ودعوات:
* Tribune
* Pelouse
* Virage
* Enceinte
ويمكن الوصول إليه عبر:
* محول الملعب ثم المدخل الرئيسي.
* الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بشوشة رادس ثم مفترق BSB.
* مفترق نوبو ثم القرية المتوسطية.
دعوة إلى احترام قانون الطرقاتودعت وزارة الداخلية الجماهير الرياضية إلى:
* إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة.
* تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
* الامتناع عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
* احترام تعليمات الوحدات الأمنية والتنظيمية لضمان حسن سير المباراة وسلامة الجميع.
