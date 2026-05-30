بلاغ مروري بمناسبة نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي

أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة المباراة النهائية لـ، التي ستجمع بينيومعلى الساعةبملعبقررت الوزارة تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين، وذلك بداية من الساعةإلى الساعة، باستثناء العربات التابعة لحاملي التذاكر والدعوات والقاصدين الملعب.سيتم فتح أبواب الملعب على الساعة، مع دعوة الجماهير إلى الحضور مبكرا لتفادي الاكتظاظ.وأكدت الوزارة ضرورة الاستظهار بالدعوات أو التذاكر عند جميع نقاط المراقبة المتقدمة، وخاصة:* مدخل الملعب من جهة الطريق السريعة.* مفترق وادي مليان.* مفترق "BSB".سيكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط بالنسبة إلى:* حاملي الدعوات الرسمية.* حاملي تذاكر المقصورات (Loges).* الصحفيين المعتمدين.تم تخصيصلحاملي تذاكر ودعوات:* Tribune* Pelouse* Virage* Enceinteويمكن الوصول إليه عبر:* الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء.* الطريق الوطنية رقم 1 عبر مفترق شوشة رادس ثم المدينة الجديدة.* مفترق نوبو ثم القرية المتوسطية.تم تخصيصلحاملي تذاكر ودعوات:* Tribune* Pelouse* Virage* Enceinteويمكن الوصول إليه عبر:* محول الملعب ثم المدخل الرئيسي.* الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بشوشة رادس ثم مفترق BSB.* مفترق نوبو ثم القرية المتوسطية.ودعت وزارة الداخلية الجماهير الرياضية إلى:* إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة.* تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.* الامتناع عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.* احترام تعليمات الوحدات الأمنية والتنظيمية لضمان حسن سير المباراة وسلامة الجميع.