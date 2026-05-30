بلاغ مروري بمناسبة نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 10:02
      
أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة المباراة النهائية لـ كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026، التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي يوم الأحد 31 ماي 2026 على الساعة 16:00 بملعب حمادي العقربي برادس.

تحجير الجولان والوقوف

قررت الوزارة تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 21:00، باستثناء العربات التابعة لحاملي التذاكر والدعوات والقاصدين الملعب.

فتح الأبواب بداية من الساعة 13:00

سيتم فتح أبواب الملعب على الساعة 13:00، مع دعوة الجماهير إلى الحضور مبكرا لتفادي الاكتظاظ.

وأكدت الوزارة ضرورة الاستظهار بالدعوات أو التذاكر عند جميع نقاط المراقبة المتقدمة، وخاصة:

* مدخل الملعب من جهة الطريق السريعة.
* مفترق وادي مليان.
* مفترق "BSB".

دخول أصحاب المقصورات والصحفيين

سيكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط بالنسبة إلى:

* حاملي الدعوات الرسمية.
* حاملي تذاكر المقصورات (Loges).
* الصحفيين المعتمدين.

توزيع المآوي حسب الجماهير

جماهير الترجي الرياضي التونسي

تم تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي تذاكر ودعوات:

* Tribune
* Pelouse
* Virage
* Enceinte

ويمكن الوصول إليه عبر:

* الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء.
* الطريق الوطنية رقم 1 عبر مفترق شوشة رادس ثم المدينة الجديدة.
* مفترق نوبو ثم القرية المتوسطية.

جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي

تم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي تذاكر ودعوات:

* Tribune
* Pelouse
* Virage
* Enceinte

ويمكن الوصول إليه عبر:

* محول الملعب ثم المدخل الرئيسي.
* الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بشوشة رادس ثم مفترق BSB.
* مفترق نوبو ثم القرية المتوسطية.

دعوة إلى احترام قانون الطرقات

ودعت وزارة الداخلية الجماهير الرياضية إلى:

* إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة.
* تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
* الامتناع عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
* احترام تعليمات الوحدات الأمنية والتنظيمية لضمان حسن سير المباراة وسلامة الجميع.
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
