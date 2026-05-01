الخبير حافظ العموري يوضّح تفاصيل الزيادات بالنسبة للمتقاعدين

كشف الخميس 30 أفريل، الخبير المختص في قانون الشغل حافظ العموري عن تفاصيل الزيادات في جرايات المتقاعدين.وأوضح العموري أن هناك اختلاف في النظام المعتمد في زيادة جرايات المتقاعدين بين صندوق الضمان الاجتماعي (cnss) وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية (cnrps).وبيّن ان الزيادات في جريايات متقاعدي ال cnss ترتبط اساسا بالترفيع في الاجر الادنى المضمون في حين أن متقاعدي ال cnrps ترتبط الزيادة في جراياتهم بصفة ٱلية بالزيادة المقررة للموظفين.