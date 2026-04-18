عميد قضاة التحقيق يصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص على ذمة الكشف عن 700 طنا من النحاس مجهول المصدر

AI Creation / صورة توضيحية
أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ أمس الجمعة بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص تم ايقافهم على خلفية التحقيقات المتعلقة بالكشف عن أكثر من 700 طنا من النحاس مجهول المصدر والمقدرة قيمته بأكثر من ثلاثين مليون دينارا.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا من حجز أكثر من 700 طنا من النحاس مجهول المصدر، حيث كشفت الأبحاث عن وجود وفاق اجرامي تتزعمه شركة رائدة في تونس وشمال افريقيا في مجال تصنيع النحاس والمعادن تتولى تبييض مئات أطنان النحاس المهرب وادخالها في مسالك التوزيع القانونية عبر فواتير وهمية لفائدة شركات واجهة و مهربين مختصون في تجميع المعادن بجهة الساحل حيث يتولون تبييض مصدر أطنان النحاس المهرب وادخالها في مسالك التوزيع القانونية .


وتمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من ايقاف ثمانية اشخاص من مسيرين بالشركات المورطة وأصحاب شاحنات كبيرة الحجم يتولون نقل النحاس المهرب، ومداهمة مستودعات الشركة بالساحل وحجز مئات أطنان النحاس مجهول المصدر وفواتير أصلية مفتعلة.


كما تقرر تجميد الحسابات البنكية للشركة الكبرى المختصة في تصنيع المعادن والنحاس.
