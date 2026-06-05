الصحفي بموقع "نواة" شاكر جهمي: مصادر تؤكد إيقاف صاحب الفيديو المثير للجدل الذي أثار غضبا واسعا في تونس

أفاد الصحفي بموقع "نواة" شاكر جهمي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن مصادر وصفها بالمطلعة أكدت له خبر إيقاف صاحب الفيديو الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة بسبب محتواه الذي اعتبره كثيرون مسيئا لتونس وللتونسيين.وقال الصخقي الاستقصائي شاكر جهمي إن معطيات أولية وردت عليه تفيد بإيقاف المعني بالأمر، معبرا عن ارتياحه لهذا التطور، ومعتبرا أن التفاعل الواسع مع القضية ساهم في لفت الانتباه إلى خطورة الخطاب الذي تضمنه الفيديو.كما وجه رسالة إلى متابعيه دعاهم فيها إلى عدم الصمت أمام ما اعتبره مظاهر التمييز أو الإساءة للمستضعفين، مؤكدا أهمية التمسك بالقيم الإنسانية ومناهضة كل أشكال الظلم أو التحريض.وتأتي هذه التدوينة في انتظار صدور معطيات رسمية من الجهات المختصة لتأكيد أو نفي خبر الإيقاف والإعلان عن تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الملف.وكان الفيديو المذكور قد أثار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره عدد من النشطاء والمتابعين متضمنا لمضامين عنصرية ومسيئة، ما دفع إلى المطالبة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحبه.