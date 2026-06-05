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قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري: رفض الاستئناف " شكلا" واقرار الأحكام الابتدائية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 11:24 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف " شكلا" في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد الزواري.

وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن مدة 109 عاما في حق تسعة متهمين والسجن مدة اربعة اعوام في حق متهم واحد والسجن مدة ثمانية أعوام في حق متهمين اثنين، مع المراقبة الادارية لعدد من المتهمين.
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