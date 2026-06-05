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مونديال 2026: مشاركة عربية تاريخية بـ8 منتخبات.. وهذه القنوات الناقلة ومواعيد المباريات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 08:48 قراءة: 1 د, 58 ث
      
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في نسخة تاريخية تعد الأكبر في تاريخ البطولة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا للمرة الأولى، مع برمجة 104 مباريات على امتداد أكثر من شهر من المنافسات التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

beIN SPORTS الناقل الحصري في المنطقة

وسيكون جمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موعد مع متابعة جميع مباريات المونديال عبر شبكة beIN SPORTS التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث البطولة في المنطقة.

كما تتيح الشبكة لمشتركيها متابعة المباريات عبر خدمة beIN SPORTS CONNECT على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب.


ومن جهة أخرى، ستوفر منصة TOD البث المباشر لجميع مباريات كأس العالم، مع خدمات إضافية تشمل إعادة اللقطات المهمة واختيار جودة البث المناسبة ومتابعة المباريات عبر مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

مشاركة عربية غير مسبوقة

وتتميز نسخة 2026 بحضور عربي قياسي، حيث تشارك 8 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهي: تونس، المغرب، الجزائر، مصر، السعودية، قطر، العراق والأردن.

ويأمل الجمهور العربي في أن تواصل المنتخبات العربية نتائجها الإيجابية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.

برنامج مباريات المنتخبات العربية

تونس

يفتتح المنتخب التونسي مشواره يوم 14 جوان بمواجهة المنتخب السويدي، قبل أن يلاقي اليابان يوم 20 جوان، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 25 جوان.

المغرب

يبدأ المنتخب المغربي مشاركته يوم 13 جوان بمواجهة قوية أمام البرازيل، ثم يلتقي اسكتلندا يوم 19 جوان، قبل مواجهة هايتي يوم 24 جوان.

الجزائر

يستهل منتخب الجزائر مشاركته يوم 16 جوان بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب، ثم يواجه الأردن يوم 22 جوان، قبل أن يختتم الدور الأول أمام النمسا يوم 27 جوان.

مصر

يلعب المنتخب المصري أولى مبارياته يوم 15 جوان أمام بلجيكا، ثم يواجه نيوزيلندا يوم 21 جوان، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة إيران يوم 26 جوان.

السعودية

يفتتح المنتخب السعودي مشاركته بمواجهة الأوروغواي يوم 15 جوان، ثم يلاقي إسبانيا يوم 21 جوان، قبل مواجهة الرأس الأخضر يوم 26 جوان.

قطر

يبدأ المنتخب القطري مشواره يوم 13 جوان أمام سويسرا، ثم يواجه كندا يوم 18 جوان، ويختتم الدور الأول بمواجهة البوسنة والهرسك.

العراق

يلتقي المنتخب العراقي في الجولة الأولى منتخب النرويج يوم 16 جوان، ثم يواجه فرنسا يوم 22 جوان، قبل أن يختتم مشاركته في الدور الأول أمام السنغال يوم 26 جوان.

الأردن

يفتتح منتخب الأردن مشاركته بمواجهة النمسا يوم 16 جوان، ثم يلاقي الجزائر يوم 22 جوان، قبل أن يواجه الأرجنتين يوم 27 جوان.
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