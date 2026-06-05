مونديال 2026: مشاركة عربية تاريخية بـ8 منتخبات.. وهذه القنوات الناقلة ومواعيد المباريات

beIN SPORTS الناقل الحصري في المنطقة





مشاركة عربية غير مسبوقة



برنامج مباريات المنتخبات العربية



تونس



المغرب



الجزائر



مصر



السعودية



قطر



العراق



الأردن



يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات، في نسخة تاريخية تعد الأكبر في تاريخ البطولة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلىللمرة الأولى، مع برمجةعلى امتداد أكثر من شهر من المنافسات التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وسيكون جمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موعد مع متابعة جميع مباريات المونديال عبر شبكةالتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث البطولة في المنطقة.كما تتيح الشبكة لمشتركيها متابعة المباريات عبر خدمةعلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب.ومن جهة أخرى، ستوفر منصةالبث المباشر لجميع مباريات كأس العالم، مع خدمات إضافية تشمل إعادة اللقطات المهمة واختيار جودة البث المناسبة ومتابعة المباريات عبر مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت.وتتميز نسخة 2026 بحضور عربي قياسي، حيث تشاركلأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهي:ويأمل الجمهور العربي في أن تواصل المنتخبات العربية نتائجها الإيجابية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.يفتتح المنتخب التونسي مشواره يومبمواجهة المنتخب السويدي، قبل أن يلاقي اليابان يوم، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة هولندا يوميبدأ المنتخب المغربي مشاركته يومبمواجهة قوية أمام البرازيل، ثم يلتقي اسكتلندا يوم، قبل مواجهة هايتي يوميستهل منتخب الجزائر مشاركته يومبمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب، ثم يواجه الأردن يوم، قبل أن يختتم الدور الأول أمام النمسا يوميلعب المنتخب المصري أولى مبارياته يومأمام بلجيكا، ثم يواجه نيوزيلندا يوم، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة إيران يوميفتتح المنتخب السعودي مشاركته بمواجهة الأوروغواي يوم، ثم يلاقي إسبانيا يوم، قبل مواجهة الرأس الأخضر يوميبدأ المنتخب القطري مشواره يومأمام سويسرا، ثم يواجه كندا يوم، ويختتم الدور الأول بمواجهة البوسنة والهرسك.يلتقي المنتخب العراقي في الجولة الأولى منتخب النرويج يوم، ثم يواجه فرنسا يوم، قبل أن يختتم مشاركته في الدور الأول أمام السنغال يوميفتتح منتخب الأردن مشاركته بمواجهة النمسا يوم، ثم يلاقي الجزائر يوم، قبل أن يواجه الأرجنتين يوم