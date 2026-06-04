حمدي حشاد يحذر من صيف استثنائي: موجات حر أطول وليالٍ أكثر سخونة ومخاطر صحية متزايدة

القبة الحرارية بدأت مبكرا



أسابيع كاملة فوق 35 درجة



ارتفاع حرارة الليل يثير القلق



البحار تتحول إلى خزانات حرارية



الحشرات والحرائق مرتبطة بالحرارة



دعوة إلى اتخاذ الاحتياطات



حذر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد من تداعيات الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن المؤشرات المناخية الحالية تنذر بصيف استثنائي قد يتسم بموجات حر أطول وأشد من المعتاد، مع انعكاسات مباشرة على صحة الإنسان والتوازنات البيئية.وأوضح حشاد، خلال تدخله في فقرة "Arrière-plan" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن أوروبا شهدت خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية غير مسبوقة في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل أكثر منفي عدد من المدن والمناطق الأوروبية خلال شهر ماي.وأشار إلى أن بعض المدن الإسبانية سجلت درجات حرارة قاربت، فيما بلغت الحرارة نحوفي مناطق أخرى، وهي مستويات مرتفعة وغير معتادة خلال هذه الفترة من السنة.وأكد الخبير المناخي أن الظاهرة اللافتة هذه السنة تتمثل في ظهور ما يعرف بـ"القبة الحرارية" خلال فصل الربيع، وهو ما يعد مؤشرا على تغيرات مناخية متسارعة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على فصل الصيف القادم.وأضاف أن التقارير الدولية الأخيرة الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات القادمة، مع تسجيل فترات حر استثنائية تمتد لفترات أطول من المعتاد.وأوضح حشاد أن أحد أبرز المؤشرات المثيرة للقلق يتمثل في تزايد عدد الأيام التي تتجاوز خلالها درجات الحرارةوأشار إلى أن هذه العتبة تعتبرها منظمة الصحة العالمية بداية مرحلة المخاطر الصحية، خاصة بالنسبة إلى كبار السن والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو العاملين في الفضاءات المكشوفة.وأضاف أن الجديد يتمثل في أن هذه الدرجات المرتفعة لم تعد تقتصر على أيام معدودة، بل قد تمتد لأسابيع متتالية خلال فصل الصيف.واعتبر حشاد أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في ارتفاع درجات الحرارة نهارا، بل في تزايد درجات الحرارة الليلية أيضا.وأوضح أن الفارق الحراري بين النهار والليل كان يوفر سابقا نوعا من الراحة للجسم خلال فصل الصيف، غير أن تسجيل درجات حرارة ليلية تتجاوز أحياناأصبح يمثل مصدر قلق حقيقي.وأكد أن استمرار الحرارة المرتفعة ليلا يضاعف المخاطر الصحية، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي وكبار السن والنساء الحوامل، باعتبار أن الجسم لا يجد الوقت الكافي لاستعادة توازنه الحراري.وأشار الخبير إلى أن البحار والمحيطات أصبحت تمتص كميات متزايدة من الحرارة، ما يحولها إلى خزانات حرارية ضخمة تؤثر على الظواهر الجوية.وأوضح أن ارتفاع حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط قد يساهم في زيادة حدة بعض التقلبات الجوية والعواصف مستقبلا عندما تتفاعل الكتل الهوائية المختلفة، مما قد يؤدي إلى ظواهر مناخية أكثر قوة وعنفاً.وردا على التساؤلات المتعلقة بانتشار بعض الحشرات وظهور كميات كبيرة من "الوشواشة" بعدد من الجهات، أكد حشاد أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر في دورة حياة الكائنات الحية.وأوضح أن أي اختلال مناخي غير طبيعي ينعكس على النباتات والحشرات والأنظمة البيئية عموما، وقد يساهم في تكاثر بعض الأنواع وانتشارها بشكل أكبر من المعتاد.كما أشار إلى أن ارتفاع الحرارة لفترات طويلة يرفع من مخاطر الحرائق ويزيد من معدلات التبخر سواء في السدود أو المسطحات المائية.ودعا حشاد المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية خلال فترات الحر الشديد، من بينها الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة بين العاشرة صباحا والخامسة مساء.كما أوصى باستعمال وسائل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وارتداء القبعات أو استعمال المظلات الواقية عند الضرورة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة من الناحية الصحية.وختم بالتأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا، داعيا إلى التعامل بجدية مع التقارير العلمية الدولية واعتماد سياسات أكثر فاعلية للتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة التي أصبحت أكثر تكرارا وشدة من السابق.