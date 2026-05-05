تحذيرات من “النينيو الخارق”: صيف 2026 قد يكون الأشد حرارة عالميًا

ما هو “النينيو الخارق”؟



انعكاسات محتملة على المناخ العالمي



تغير المناخ يضاعف التأثير



سوابق مقلقة



حذّر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تطوّر ظاهرة مناخية قوية تُعرف بـ ظاهرة النينيو إلى مستوى “نينيو خارق”، ما قد يجعل صيف 2026 الأكثر حرارة في التاريخ المسجّل.تُعد ظاهرة النينيو نمطًا مناخيًا طبيعيًا ينجم عن ارتفاع حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ، وهو ما يؤدي إلى تسخين الغلاف الجوي وحدوث اضطرابات مناخية واسعة النطاق تشمل موجات حر وجفاف وعواصف.ويتميّز “النينيو الخارق” بارتفاع حرارة المحيط بما لا يقل عنفوق المعدل الطبيعي، مقابل مستويات أقل في الحالات العادية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن حرارة المحيط الهادئ تفوق المعدلات الطبيعية بـ، ما يهيّئ الظروف لتطوّر الظاهرة.وتُقدّر التوقعات احتمال تشكّل:* نينيو عادي بنسبة* نينيو خارق بنسبةخلال الفترة الممتدة بين جوان وأوت.في حال تحقق سيناريو “النينيو الخارق”، يُرجّح أن يسجّل عام 2026 أعلى درجات حرارة عالميًا.: صيف أكثر حرارة وجفافًا، مع ارتفاع مخاطر موجات الحر، خاصة في إسبانيا واليونان والبرتغال: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع احتمال زيادة العواصف والأمطار الصيفية: مخاطر متزامنة تشمل ارتفاع الطلب على الطاقة، تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتضرر المحاصيل الزراعيةيرى العلماء أن تغير المناخ يزيد من حدة تأثير الظاهرة، إذ يؤدي تزامن ارتفاع حرارة الكوكب مع “النينيو” إلى ظروف مناخية أكثر تطرفًا.شهد العالم آخر “نينيو خارق” سنة، حيث تسبب في فيضانات وجفاف وحرائق غابات واسعة النطاق.أما أقوى حدث مسجّل فكان بين، وأدى إلى كوارث بيئية كبرى، من بينها حرائق مدمرة في إندونيسيا.