تحذيرات من “النينيو الخارق”: صيف 2026 قد يكون الأشد حرارة عالميًا
حذّر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تطوّر ظاهرة مناخية قوية تُعرف بـ ظاهرة النينيو إلى مستوى “نينيو خارق”، ما قد يجعل صيف 2026 الأكثر حرارة في التاريخ المسجّل.
ما هو “النينيو الخارق”؟تُعد ظاهرة النينيو نمطًا مناخيًا طبيعيًا ينجم عن ارتفاع حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ، وهو ما يؤدي إلى تسخين الغلاف الجوي وحدوث اضطرابات مناخية واسعة النطاق تشمل موجات حر وجفاف وعواصف.
ويتميّز “النينيو الخارق” بارتفاع حرارة المحيط بما لا يقل عن 4 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي، مقابل مستويات أقل في الحالات العادية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن حرارة المحيط الهادئ تفوق المعدلات الطبيعية بـ2 إلى 3 درجات، ما يهيّئ الظروف لتطوّر الظاهرة.
وتُقدّر التوقعات احتمال تشكّل:
* نينيو عادي بنسبة 62%
* نينيو خارق بنسبة 25%
خلال الفترة الممتدة بين جوان وأوت.
انعكاسات محتملة على المناخ العالميفي حال تحقق سيناريو “النينيو الخارق”، يُرجّح أن يسجّل عام 2026 أعلى درجات حرارة عالميًا.
* جنوب أوروبا: صيف أكثر حرارة وجفافًا، مع ارتفاع مخاطر موجات الحر، خاصة في إسبانيا واليونان والبرتغال
* المملكة المتحدة: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع احتمال زيادة العواصف والأمطار الصيفية
* آسيا: مخاطر متزامنة تشمل ارتفاع الطلب على الطاقة، تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتضرر المحاصيل الزراعية
تغير المناخ يضاعف التأثيريرى العلماء أن تغير المناخ يزيد من حدة تأثير الظاهرة، إذ يؤدي تزامن ارتفاع حرارة الكوكب مع “النينيو” إلى ظروف مناخية أكثر تطرفًا.
سوابق مقلقةشهد العالم آخر “نينيو خارق” سنة 2015، حيث تسبب في فيضانات وجفاف وحرائق غابات واسعة النطاق.
أما أقوى حدث مسجّل فكان بين 1997 و1998، وأدى إلى كوارث بيئية كبرى، من بينها حرائق مدمرة في إندونيسيا.
ما هو “النينيو الخارق”؟تُعد ظاهرة النينيو نمطًا مناخيًا طبيعيًا ينجم عن ارتفاع حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ، وهو ما يؤدي إلى تسخين الغلاف الجوي وحدوث اضطرابات مناخية واسعة النطاق تشمل موجات حر وجفاف وعواصف.
ويتميّز “النينيو الخارق” بارتفاع حرارة المحيط بما لا يقل عن 4 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي، مقابل مستويات أقل في الحالات العادية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن حرارة المحيط الهادئ تفوق المعدلات الطبيعية بـ2 إلى 3 درجات، ما يهيّئ الظروف لتطوّر الظاهرة.
وتُقدّر التوقعات احتمال تشكّل:
* نينيو عادي بنسبة 62%
* نينيو خارق بنسبة 25%
خلال الفترة الممتدة بين جوان وأوت.
انعكاسات محتملة على المناخ العالميفي حال تحقق سيناريو “النينيو الخارق”، يُرجّح أن يسجّل عام 2026 أعلى درجات حرارة عالميًا.
* جنوب أوروبا: صيف أكثر حرارة وجفافًا، مع ارتفاع مخاطر موجات الحر، خاصة في إسبانيا واليونان والبرتغال
* المملكة المتحدة: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع احتمال زيادة العواصف والأمطار الصيفية
* آسيا: مخاطر متزامنة تشمل ارتفاع الطلب على الطاقة، تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتضرر المحاصيل الزراعية
تغير المناخ يضاعف التأثيريرى العلماء أن تغير المناخ يزيد من حدة تأثير الظاهرة، إذ يؤدي تزامن ارتفاع حرارة الكوكب مع “النينيو” إلى ظروف مناخية أكثر تطرفًا.
سوابق مقلقةشهد العالم آخر “نينيو خارق” سنة 2015، حيث تسبب في فيضانات وجفاف وحرائق غابات واسعة النطاق.
أما أقوى حدث مسجّل فكان بين 1997 و1998، وأدى إلى كوارث بيئية كبرى، من بينها حرائق مدمرة في إندونيسيا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328727