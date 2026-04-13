إنطلاق محاكمة سامي الفهري بخصوص ملف فساد مالي واداري

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،اليوم الإثنين 13 افريل 2026 في محاكمة الاعلامي والمخرج التلفزي سامي الفهري وذلك بخصوص ملف فساد مالي واداري لحق شركة اتصالات تونس خلال سنة 2009 تعلقت بإحدى عقود الأستشهار المبرمة بين شركة اتصالات تونس وشركة تابعة لسامي الفهري .

هذا وحضر الممثل القانوني لشركة اتصالات تونس وطلب بتعويضات لفائدة الشركة فاقت 40 مليون دينار .

