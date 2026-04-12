جلسة عامة يوم الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 13 أفريل 2026 جلسة عامة على الساعة العاشرة صباحا، وذلك وفق بلاغ تم نشره اليوم الاحد .و يتضمن جدول الاعمال توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية .وتندرج هذه الجلسة في إطار ممارسة الدور الرقابي للسلطة التشريعية، من خلال مسائلة أعضاء الحكومة حول عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بالشأن العام.