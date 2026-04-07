ترامب يُهدد السلم العالمي

تهديد متواصل



ترامب يُهدد مجدداً.



موقف إيران



فرنسا تحذر



موقف الأمين العام للأمم المتحدة



الجيش الإيراني يرفض "خطاب ترامب المتعجرف"



مهمة إنقاذ طائرة مقاتلة امريكية –



ترامب و بوتين



ليس من الغريب ان نسمع ترامب يهدد إيران مجدداً، بل و كأن ذالك نوعا من المتعة لديه او التسلية و اظن ان هذا الرئيس الامريكي قد تجاوز كل معاير اخلاق التعامل بين الدول مدفوعا بنوع من النرجسية وحب الذات بل الامر تعدى ذالك الى نوع من التحدي يمليه عقدة النرجسية بنوعيها أي النرجسية المتضخمة: شخصية مهيمنة، متغطرسة، تتمتع بثقة عالية بالنفس، وسلوك نرجسي واضح والنرجسية الهشة: شخصية غير آمنة، دفاعية، شديدة الحساسية للنقد، تعاني من صراعات داخلية، وغالبًا ما تكون خفيةقبل انتهاء مهلة الإنذار الذي حدده لفتح مضيق هرمز، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بالإبادة. وكتب على منصته "تروث سوشيال": "ستموت حضارة بأكملها اليوم ولن تعود أبداً". وأوضح الجمهوري أنه لا يريد حدوث ذلك، "لكنه على الأرجح سيحدثعلى الرغم من أن الخبراء لم يروا أي مؤشرات على ذلك حتى الآن، تحدث ترامب عن "تغيير كامل وشامل للنظام" جارٍ بالفعل، حيث تكتسب عقول أخرى، أكثر ذكاءً وأقل تطرفاً، زمام الأمورهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتدمير جميع جسورها ومحطات توليد الطاقة التابعة لها في غضون ساعات من انتهاء مهلة الإنذار. بإمكان الولايات المتحدة إحداث "دمار شامل" في غضون أربع ساعات. تنتهي المهلة التي حددها لطهران لفتح مضيق هرمز في الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت تونس يوم الأربعاءهدد ترامب إيران مجدداً بعواقب وخيمة: "لدينا خطة تعتمد على قوة جيشنا. بحلول منتصف ليل الغد، سيتم تدمير كل جسر في إيران، وستتوقف جميع محطات الطاقة عن العمل، وستشتعل فيها النيران، وستنفجر، ولن تُستخدم مرة أخرى". تحدث ترامب عن "دمار شامل بحلول منتصف الليل". سيحدث هذا في غضون أربع ساعات، "إذا أردنا ذلك". إذا هاجمت الولايات المتحدة بالفعل محطات الطاقة المدنية، فقد يرتكب ترامب، وفقاً للمنتقدين، جرائم حرب. لكن الرئيس الأمريكي لا يُبالي بذلك؛ فهو غير قلقرفضت إيران وقف إطلاق النار في الحرب، وطالبت بدلاً من ذلك، من بين أمور أخرى، بإنهاء الحربطهران سلمت قائمة مطالب من عشر نقاط إلى الوسطاءأبلغت إيران عن هجمات على مستوى البلاد على بنيتها التحتية للنقل. بالإضافة إلى قصف جسر للسكك الحديدية، استُهدفت عدة طرق سريعة بغارات جوية، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وفي محافظة أذربيجان الشرقية، أُغلق طريق سريع بعد تعرضه لقصف صاروخي. وحثّ فريق إدارة الأزمات في المحافظة السكان على تجنب السفر غير الضروري حتى إشعار آخرفرنسا تحذر من هجمات على البنية التحتية المدنية في إيرانحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من هجمات على البنية التحتية المدنية في إيران، والتي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بارو لإذاعة فرانس إنفو: "إذا كنا جميعًا نعارض الهجمات على البنية التحتية المدنية وبنية الطاقة، فذلك لأنها محظورة بموجب قواعد الحرب والقانون الدولي، وثانيًا لأنها، في حال نشوب حرب في إيران، ستؤدي بلا شك إلى بدء مرحلة جديدة من التصعيد والردوأضاف بارو أن مثل هذه الهجمات ستدفع المنطقة والاقتصاد العالمي إلى حلقة مفرغة مقلقة. وتابع: "نشهد بالفعل ارتفاعًا حادًا في أسعار الوقود. وإذا ما تعرضت البنية التحتية للطاقة في إيران لهجوم، فمن المتوقع أن يتخذ النظام الإيراني إجراءات انتقامية، مما سيزيد الوضع سوءًالا تمر لحظة و ليست بها تهديد من الرئيس الأمريكي ترامب لإيران ولذلك، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضبط النفس، مؤكدًا أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تُعد انتهاكًا للقانون الدوليودعا غوتيريش الولايات المتحدة وإسرائيل إلى عدم مهاجمة محطات توليد الطاقة الإيرانية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وأوضح المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، في نيويورك، أن مثل هذه الهجمات تُعد انتهاكًا للقانون الدولي. وأضاف: "حتى لو صُنفت بعض البنى التحتية المدنية كأهداف عسكرية، فإن القانون الدولي الإنساني سيظل يحظر الهجمات عليها" إذا كان من المتوقع وقوع أضرار "مفرطة" على المدنيين. وأشار دوجاريك إلى أن تصنيف هذه الهجمات كجرائم حرب من عدمه هو أمرٌ متروكٌ للمحكمة. وفي كل الأحوال، طالب غوتيريش، وفقًا لمتحدثه، "بإنهاء هذا النزاعفي أعقاب التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، رفض الجيش الإيراني "خطابه المتعجرف". وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المركزية، خاتم الأنبياء، في بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: "لن يؤثر الخطاب الفظ والمتعجرف والتهديدات التي لا أساس لها من الصحة للرئيس الأمريكي المرتبك، والذي يعلق في دوامة ويبرر الهزائم المتتالية للجيش الأمريكي، على استمرار العمليات الهجومية والتدميرية للجيش الإيرانيوفقًا للرئيس دونالد ترامب، شاركت أكثر من 150 طائرة في عملية إنقاذ ضابط الأسلحة في طائرة مقاتلة أمريكية أُسقطت في إيران. وأوضح الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض أن عددًا كبيرًا من هذه الطائرات نُشر في مواقع مختلفة ضمن عملية تمويه. وفي الوقت نفسه، كان الضابط المصاب ينزف بغزارة أثناء تسلقه منحدرات شديدة الانحدار. وأثناء معالجته لجراحه، تواصل مع القوات الأمريكيةهدف ترامب الحالي هو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعًا. وإذا لم يوافق الكرملين على شروطه، فسيظل الرئيس الأمريكي يسعى لفرض سيطرته و"الهيمنة". لذا، من المرجح أن يحاول التفوق على فلاديمير بوتينيحمل ترامب ضغينة ضد بوتين و من المعروف أن النرجسيون يميلون إلى ذلك.يحتاج النرجسيون إلى معاملة لطيفة، فهم شديدو الحساسية. يفتقر النرجسيون إلى التعاطف والرحمة والرغبة في التفاوض بودّ، لكنهم بالتأكيد لا يشعرون بالشفقةفي الوقت نفسه، أعرب عالم السياسة فولوديمير فيسينكو عن رأيه بأن ترامب كارثة سياسية طبيعية، فهو يُهدد السلام الدولي