Babnet   Latest update 06:27 Tunis

تحرك في الكونغرس لعزل وزير الدفاع ودعوة لتفعيل التعديل 25 ضد ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d4936bb84419.24445606_jqmikohpnfgle.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 06:17 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلنت النائبة الديمقراطية في الكونغرس ياسمين أنصاري عزمها تقديم لائحة اتهام رسمية الأسبوع المقبل لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، متهمة إياه بارتكاب “جرائم حرب” في إيران وتجاوز الصلاحيات الدستورية للكونغرس.

انتقادات حادة لترامب

ووجّهت أنصاري انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة “مختلة”، ومحذّرة من أنها تدفع الولايات المتحدة والعالم نحو “حرب مدمرة لا نهاية لها”.

وأكدت في بيانها أن ما وصفته بالعمليات العسكرية في إيران شملت استهداف منشآت مدنية، من بينها مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الأمريكي واتفاقيات جنيف.


دعوة لتفعيل التعديل 25

ودعت النائبة الإدارة الأمريكية إلى النظر في تفعيل التعديل الخامس والعشرون، الذي يتيح نقل صلاحيات الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه، معتبرة أن الوضع الحالي يهدد القوات الأمريكية والاستقرار الدولي.

وأوضحت أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب إعلاناً من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، وهو ما يبقى احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الحالية.

صلاحيات الكونغرس في إعلان الحرب

وشددت أنصاري على أن الكونغرس وحده يمتلك صلاحية إعلان الحرب، منتقدة ما وصفته بتجاوز السلطة التنفيذية لهذا الدور.

كما اتهمت وزير الدفاع بـ”الانتهاك المتكرر لليمين الدستورية”، مشيرة إلى أن قراراته العسكرية عرضت حياة الجنود الأمريكيين للخطر.


وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أواخر فيفري، وسط تبادل للهجمات وتزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326981

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet26°
10° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-13
26°-13
28°-14
27°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>