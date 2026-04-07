تحرك في الكونغرس لعزل وزير الدفاع ودعوة لتفعيل التعديل 25 ضد ترامب

انتقادات حادة لترامب





دعوة لتفعيل التعديل 25



صلاحيات الكونغرس في إعلان الحرب



أعلنت النائبة الديمقراطية في الكونغرس ياسمين أنصاري عزمها تقديم لائحة اتهام رسمية الأسبوع المقبل لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، متهمة إياه بارتكاب “جرائم حرب” في إيران وتجاوز الصلاحيات الدستورية للكونغرس.ووجّهت أنصاري انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة “مختلة”، ومحذّرة من أنها تدفع الولايات المتحدة والعالم نحو “حرب مدمرة لا نهاية لها”.وأكدت في بيانها أن ما وصفته بالعمليات العسكرية في إيران شملت استهداف منشآت مدنية، من بينها مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الأمريكي واتفاقيات جنيف.ودعت النائبة الإدارة الأمريكية إلى النظر في تفعيل التعديل الخامس والعشرون، الذي يتيح نقل صلاحيات الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه، معتبرة أن الوضع الحالي يهدد القوات الأمريكية والاستقرار الدولي.وأوضحت أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب إعلاناً من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، وهو ما يبقى احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الحالية.وشددت أنصاري على أن الكونغرس وحده يمتلك صلاحية إعلان الحرب، منتقدة ما وصفته بتجاوز السلطة التنفيذية لهذا الدور.كما اتهمت وزير الدفاع بـ”الانتهاك المتكرر لليمين الدستورية”، مشيرة إلى أن قراراته العسكرية عرضت حياة الجنود الأمريكيين للخطر.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أواخر فيفري، وسط تبادل للهجمات وتزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.