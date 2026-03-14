إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وشقيقه وابنه وعدد من المتهمين على الدائرة الجنائية

قررتلدىإحالة رجل الأعمالوابنه وشقيقه، إلى جانب عدد من المحامين وعدل تنفيذ وإطارات سابقة ببنك عمومي، على أنظاربالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين في القضية.وكانقد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومحام وإطارين سابقين بالبنك العمومي، وذلك على خلفية ملف نزاع قضائي بين المؤسسة البنكية وشركات تابعة له بشأن قروض متحصل عليها.وشملت الأبحاث أيضاً ابن يوسف الميموني وشقيقه، إلى جانب محامٍ آخر أحيل بحالة فرار، وعدل تنفيذ محال بدوره بحالة فرار، فضلاً عن عدد من الخبراء العدليين.كما طالت التحقيقات، من بينهم الطيب راشد الموقوف على ذمة قضايا أخرى.وأيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، في حين نقضت القرار بخصوص القضاة الثلاثة، ما أسفر عن حفظ التهم في حقهم.ووجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ، و، إلى جانب، وباستغلال التسهيلات المرتبطة بالوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.