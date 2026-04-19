محامية تفاجأ بوجود مهاجر داخل منزلها بالعوينة… والتحقيقات جارية لكشف الملابسات

تعرّضت محامية إلى حادثة غير مألوفة تمثّلت في العثور على مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء داخل منزلها بمنطقة العوينة، حيث كان نائمًا داخل غرفة النوم وعلى فراشها، وفق روايتها.وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم , أكدت المحامية أنها غادرت منزلها في وقت سابق بعد أن قامت بإغلاق الأبواب بشكل عادي، قبل أن تعود لاحقًا لتتفاجأ بوجود شخص غريب داخل المسكن. وأوضحت أنها عثرت عليه نائمًا، ما تسبب لها في حالة من الصدمة والاستغراب.وأضافت أنها، قامت بمساءلة الشاب حول كيفية دخوله إلى المنزل والأسباب التي دفعته للتواجد داخله، دون أن تتضح في تلك اللحظة كافة التفاصيل المرتبطة بالحادثة.وأشارت المعطيات الأولية إلى عدم وجود آثار واضحة لاقتحام أو كسر، وهو ما يطرح تساؤلات حول طريقة الدخول إلى المسكن. كما تم إعلام الوحدات الأمنية التي تحوّلت على عين المكان وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.وتبقى هذه المعطيات في إطار الرواية الأولية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الرسمية.