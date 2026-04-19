Babnet   Latest update 16:08 Tunis

محامية تفاجأ بوجود مهاجر داخل منزلها بالعوينة… والتحقيقات جارية لكشف الملابسات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e4a26f66a291.97039932_lkngqpjoheifm.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 11:04
      
تعرّضت محامية إلى حادثة غير مألوفة تمثّلت في العثور على مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء داخل منزلها بمنطقة العوينة، حيث كان نائمًا داخل غرفة النوم وعلى فراشها، وفق روايتها.

وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم , أكدت المحامية أنها غادرت منزلها في وقت سابق بعد أن قامت بإغلاق الأبواب بشكل عادي، قبل أن تعود لاحقًا لتتفاجأ بوجود شخص غريب داخل المسكن. وأوضحت أنها عثرت عليه نائمًا، ما تسبب لها في حالة من الصدمة والاستغراب.


وأضافت أنها، قامت بمساءلة الشاب حول كيفية دخوله إلى المنزل والأسباب التي دفعته للتواجد داخله، دون أن تتضح في تلك اللحظة كافة التفاصيل المرتبطة بالحادثة.


وأشارت المعطيات الأولية إلى عدم وجود آثار واضحة لاقتحام أو كسر، وهو ما يطرح تساؤلات حول طريقة الدخول إلى المسكن. كما تم إعلام الوحدات الأمنية التي تحوّلت على عين المكان وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وتبقى هذه المعطيات في إطار الرواية الأولية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الرسمية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327722

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أفريل 2026 | 2 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:00
12:25
05:40
04:07
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
28°-15
29°-16
27°-16
21°-14
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>