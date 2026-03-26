Babnet   Latest update 13:04 Tunis

فيديو اليوم... بالسلاسل والتراكتور "غلق نزل مؤتمر اتحاد الشغل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c5100d5f67c5.04108219_qpjgmlfonekhi.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 11:48
      
أثار مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعد ظهوره مشاهد تُظهر غلق نزل احتضان مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلاسل وباستخدام “تراكتور”، وفق ما ورد في الفيديو المتداول.

وأبدى أحد النقابيين غضبا شديدا بسبب منعه رفقة عدد من زملائه من الدخول إلى قاعة المؤتمر، معتبرا أن ما حدث “فضيحة في سجل المنظمة الشغيلة”.


وأضاف المتحدث أن المؤتمر قد يُنعت بـ“مؤتمر التراكتور”، واصفا ما جرى بأنه “مهزلة غير مسبوقة”، في تعبير عن حالة التوتر والاحتقان التي رافقت أشغال المؤتمر.


ويأتي تداول هذا الفيديو في سياق تواصل الجدل حول سير المؤتمر والظروف التنظيمية المحيطة به، وسط انقسام في المواقف داخل عدد من الهياكل النقابية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326197

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-7
17°-7
18°-7
17°-8
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>