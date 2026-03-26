فيديو اليوم... بالسلاسل والتراكتور "غلق نزل مؤتمر اتحاد الشغل"

أثار مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعد ظهوره مشاهد تُظهر غلق نزل احتضان مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلاسل وباستخدام “تراكتور”، وفق ما ورد في الفيديو المتداول.وأبدى أحد النقابيين غضبا شديدا بسبب منعه رفقة عدد من زملائه من الدخول إلى قاعة المؤتمر، معتبرا أن ما حدث “فضيحة في سجل المنظمة الشغيلة”.وأضاف المتحدث أن المؤتمر قد يُنعت بـ“مؤتمر التراكتور”، واصفا ما جرى بأنه “مهزلة غير مسبوقة”، في تعبير عن حالة التوتر والاحتقان التي رافقت أشغال المؤتمر.ويأتي تداول هذا الفيديو في سياق تواصل الجدل حول سير المؤتمر والظروف التنظيمية المحيطة به، وسط انقسام في المواقف داخل عدد من الهياكل النقابية.