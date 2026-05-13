استئناف الرحلات الجوية بين تونس والعراق يوم 21 ماي حدث هام للجالية التونسية والعلاقات الثنائية (سفير تونس ببغداد)

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 18:10
      
أكد شكري اللطيف، سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد، اليوم الاربعاء، أنّ استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من يوم 21 ماي الجاري، يمثّل حدثاً هاماً للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد السفير، في مداخلة على موجات الاذاعة الوطنية التونسية، نشرته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأنّ هذا الخط الجوي المباشر كان قائما، قبل أن يتوقّف بسبب الظروف الراهنة التي شهدتها المنطقة، مضيفاً أنّ إعادة برمجة هذا الخط وإجراء اتصالات مع الخطوط الجوية العراقية ساهما في إعادة برمجة الرحلات.


وبين أنّ الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعياً كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي أربع ساعات ونصف، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور (transit) والتنقل بين المطارات على المسافرين.


وأشار السفير إلى أنّ استئناف هذا الخط، يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية الى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية.

ولاحظ وجود مؤشرات إيجابية بخصوص الموسم السياحي القادم، من خلال إقبال كبير من وكالات الأسفار العراقية على الوجهة التونسية، خاصة بعد قرار تونس إعفاء السياح العراقيين من التأشيرة وفق شروط محددة.

كما شدّد على الأثر الاقتصادي لعودة هذا الخط الجوي، باعتبار أنّ الرحلات المباشرة ستساهم في تخفيض أسعار التذاكر مقارنة بالرحلات غير المباشرة، وهو ما يمثل حدثا مهماً للعائلات التونسية المقيمة بالعراق.

وختم السفير مداخلته، بالتأكيد على استعداد البعثة الدبلوماسية التونسية ببغداد لمرافقة أفراد الجالية وتقديم التسهيلات اللازمة، سواء في ما يتعلق بالحجوزات أو الاستفسارات المتعلقة بالرحلات، مشيراً إلى إمكانية تعزيز عدد الرحلات مستقبلاً، لتشمل مطارات عراقية أخرى مثل أربيل والبصرة.
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
