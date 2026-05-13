إحالة محام على عدم المباشرة بعد ثبوت الاستيلاء على أموال حرفائه

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 18:45
      
أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اليوم الأربعاء، عن جملة من القرارات التأديبية والإدارية التي تم اتخاذها خلال جلسة عادية انعقدت أمس بدار المحامي.

وأوضح الفرع، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تمت الموافقة على مطالب ثلاثة محامين للرجوع إلى مباشرة المهنة.


كما تقرر قبول مطالب إحالة أربعة محامين على عدم المباشرة بأثر فوري.


وفي السياق ذاته، قرر الفرع إحالة محام على عدم المباشرة بعد ثبوت استيلائه على أموال حرفائه، إضافة إلى إحالة ثلاثة محامين آخرين على مجلس التأديب للنظر في ملفاتهم.
