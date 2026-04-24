محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الحكم الابتدائي في قضية سليم شيبوب وابنه

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق سليم شيبوب وابنه، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات حيازة مادة مخدرة.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا يقضي بالسجن لمدةفي حق نجل سليم شيبوب، مقابلفي حق سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية نفس القضية.ويُذكر أن سليم شيبوب مُحال بحالة سراح في هذه القضية، في حين أنه موقوف على ذمة قضية أخرى منشورة لدى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.