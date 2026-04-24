Babnet

محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الحكم الابتدائي في قضية سليم شيبوب وابنه

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 12:43
      
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق سليم شيبوب وابنه، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات حيازة مادة مخدرة.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا يقضي بالسجن لمدة ست سنوات ونصف في حق نجل سليم شيبوب، مقابل عدم سماع الدعوى في حق سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية نفس القضية.


ويُذكر أن سليم شيبوب مُحال بحالة سراح في هذه القضية، في حين أنه موقوف على ذمة قضية أخرى منشورة لدى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
