الإعدام لـ "سفاح شارع مدريد" بعد جريمة اغتصاب وقتل هزّت العاصمة

Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 21:04
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً باتاً يقضي بـ الإعدام شنقاً وخطية مالية قدرها 80 ألف دينار في حق متهم أدين بارتكاب جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، في واقعة تجرد فيها الجاني من كل معاني الإنسانية.
تفاصيل الجريمة المروعة

وتعود أطوار القضية إلى العثور على جثة فتاة داخل كيس بلاستيكي ملقاة بين الفضلات بجهة شارع مدريد بالعاصمة. وبانطلاق التحريات الأمنية والقضائية، كشفت الأبحاث عن سيناريو مرعب؛ حيث أقدم الجاني على اغتصاب الضحية والتنكيل بها مادياً ومعنوياً.
ولم يكتفِ المتهم بفعلته، بل قرر إزهاق روحها بدم بارد، موضحاً في اعترافاته أنه سدد لها طعنات غادرة بآلة حادة استهدفت مناطق حيوية في الرقبة والصدر، مما أدى لوفاتها على الفور. وعقب ذلك، قام بوضع الجثة في كيس بلاستيكي والتخلص منها في حاوية قمامة لإخفاء معالم جريمته.


دوافع واهية وحكم رادع

وكشفت التحقيقات أن المحرك الأساسي لهذه الوحشية كان خلافاً مالياً بسيطاً نشب بين الطرفين، وهو ما جعل المحكمة تشدد في حكمها ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه استباحة الحرمة الجسدية وحق الحياة.
