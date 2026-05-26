رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينًا

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينًاكما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة، بتمتيع 187 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي