الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

تُستكمل اليوم منافسات الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، انطلاقًا من الساعة 15:30.* النادي الإفريقي – شبيبة القيروانالحكم: أشرف الحركاتي / حكم الـVAR: أمين الفقيرالوطنية 2* النادي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسيالحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: منتصر بالعربيالوطنية 1 + قناة الكأس 3* النادي الصفاقسي – الملعب التونسيالحكم: حسني النايلي / حكم الـVAR: حمزة جعيدالوطنية 2 + قناة الكأس 2* الترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجيالحكم: أمير الوصيف / حكم الـVAR: هيثم قيراطالوطنية 2 (تسجيل بداية من الساعة 18:00)