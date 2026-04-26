الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُستكمل اليوم منافسات الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، انطلاقًا من الساعة 15:30.
برنامج المباريات* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الحكم: أشرف الحركاتي / حكم الـVAR: أمين الفقير
النقل: الوطنية 2
* النادي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: منتصر بالعربي
النقل: الوطنية 1 + قناة الكأس 3
* النادي الصفاقسي – الملعب التونسي
الحكم: حسني النايلي / حكم الـVAR: حمزة جعيد
النقل: الوطنية 2 + قناة الكأس 2
* الترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجي
الحكم: أمير الوصيف / حكم الـVAR: هيثم قيراط
النقل: الوطنية 2 (تسجيل بداية من الساعة 18:00)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328132