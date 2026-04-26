الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

تُستكمل اليوم منافسات الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، انطلاقًا من الساعة 15:30.

برنامج المباريات

* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الحكم: أشرف الحركاتي / حكم الـVAR: أمين الفقير
النقل: الوطنية 2


* النادي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: منتصر بالعربي
النقل: الوطنية 1 + قناة الكأس 3

* النادي الصفاقسي – الملعب التونسي
الحكم: حسني النايلي / حكم الـVAR: حمزة جعيد
النقل: الوطنية 2 + قناة الكأس 2

* الترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجي
الحكم: أمير الوصيف / حكم الـVAR: هيثم قيراط
النقل: الوطنية 2 (تسجيل بداية من الساعة 18:00)
