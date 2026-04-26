Babnet   Latest update 06:18 Tunis

ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ed88ce8f0ed3.45911658_pjhofnimgklqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 06:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة قريبة وواضحة للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وتم الكشف عن هوية المنفذ وهو "توماس ألين" (31 عاماً)، فيما أكد ترامب نجاة أحد عناصر الشرطة من الموت بعد إصابة درعه الواقي.


وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت أنه تم إجلاء الرئيس دونالد ترمب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث إطلاق نار في موقع الحفل.


وتعليقا على ذلك، قال ترمب إنه تم القبض على مطلق النار، موضحا أنه أوصى باستمرار حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدا "سأمتثل لتوجيهات أجهزة إنفاذ القانون التي ستتخذ قرارها في غضون وقت قصير".

وأضاف ترمب أن ما جرى كان أمسية حافلة بالأحداث في واشنطن، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا أنها قامت بعمل رائع.
وكشف أن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة في حالة ممتازة ولم يصابوا بأذى".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328118

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:05
16:01
12:24
05:31
03:56
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet26°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
28°-15
27°-15
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>